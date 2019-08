Már csak egy hét van hátra iskolakezdésig

Alig több, mint egy hét van hátra az iskolakezdésig. Bár ma még kellemes nyári időben strandoltak a gyerekek országszerte, sokan lélekben már készülnek az iskolára. A legtöbben persze szomorúan vették tudomásul, hogy mindjárt vége a szünidőnek.

Voltak, akik homokvárat építettek, vagy labdáztak a vízben, mások pedig inkább egy könyvvel a kezükben pihentek szombaton a Balatonnál. A felhős idő ellenére sokan döntöttek úgy, hogy kihasználják az utolsó, igazán nyári hétvégét. A gyerekek azt mondták: nagyon gyorsan véget ért a vakáció.

„Most kicsit hideg lett a víz, de egyébként meleg szokott lenni. Sajnos ez az utolsó hét a suli előtt, nem nagyon várom a sulit” – mondta Németh András Benedek.

Agárdon is sokan vízre rakták a szörfdeszkát és fürödtek még egy utolsót a Velencei-tóban.

„Voltam táborban és nagyon jó a nyár. Kár, hogy hamar elröppent, és már csak egy hét, de azt is ki kell használni” – mondta Süli Anna.

A büfések arra számítanak, hogy összességében jó szezont zárnak majd. Ám még iskolakezdés után is várják a vendégeket.

„A szezon vége még nem most van. A főszezon már nem augusztus végéig tart, hanem szeptember végéig. Ekkor indul be a bicikliszezon, így mi is szeptember végéig vagyunk nyitva” – közölte Hock Zsolt.

Hajdúszoboszlón zsúfolásig megtelt a strand. Csaknem 20 ezren hűsítették magukat a medencékben.

„Nagyon jó a strandon és nagyon szomorú vagyok, hogy vége a nyárnak, mert vissza kell menni a suliba, és kezdődik minden előlről” – mondta egy strandoló. Bár a gyerekek többsége nem várja az iskolakezdést, de azért akad olyan is, aki örül, hogy mindjárt itt a szeptember. „Tök jó, mert kezdődik a suli és ismét találkozhatok a barátaimmal – fogalmazott egy fiú”.

A becsengetésig még több mint egy hét van hátra, az időjárási előrejelzések pedig azt mutatják, hogy addig minden nap igazi strandidő, akár harminc fok feletti hőmérséklet is várható.