Orbán Viktor haláláról posztolt a Mindenki Pécsért jelöltje

„Szuper!” – így kommentálta júniusban Ágoston Andrea azt a bejegyzést, amiben az áll, „Meghal Orbán Viktor és már a mennyországba menne”. A képviselőjelölt egy olyan fényképet is megosztott közösségi oldalán 2017-ben, amelyen a kormányfőt egy sírgödörbe belökve ábrázolják – közölte az M1 Híradója.



A cikkben kitérnek arra is, hogy a nem is olyan régen még a liberálisokat erősítő Ágoston Andrea most a Mellár Tamás-féle Párbeszéd színeiben indul az önkormányzati választáson. Úgy fogalmaznak: „Ágoston Andrea annak a csoportnak a tagja, amelyben jellemzően Gyurcsány Ferenc egykori és jelenlegi pártjainak, a DK-nak és az MSZP-nek a politikusai vannak túlsúlyban. Ők mindannyian a Mindenki Pécsért Egyesület színeiben indulnak majd.”