Újra divatba jöttek a magyaros gyorsételek

Újra hódítanak a magyaros gyorsételek. Miután a hazai street food végigjárta a nemzetközi evolúció minden lépcsőfokát, ismét nő az igény a hazai fogásokra.

A kép illusztráció.

(Fotó: Magyar Street Food Egyesület )

Miután még hiánycikk a magyaros ízvilág a gyorsételek kínálatában, ezért például versennyel motiválják idén ősszel a food truckokat. Az elmúlt 50 évben sokat változott és fejlődött ez a terület, aminek úgy tűnik, a vége újra a hagyományos magyaros street food lehet – állítja a Magyar Street Food Egyesület.

A hazai előd: a lacikonyha

Kétszáz éve a város minden szegény embere a lacikonyhán találkozott. A klasszikus kifőzőhelyek állandó és alkalmi jelleggel is működtek, és az éttermekhez képest olcsóbban kínáltak gyorsan felszolgálható ételeket. A lacikonyha leszármazottai lettek később azok a nagykonyhaként emlegetett büfésorok, ahol magyaros ízvilágú ételeket kínáltak széles választékban. Ekkor a hatalmas adagok, kígyózó sorok és gőzölgő kondérok jelentették az utcai étkezést.

Örökéletű lángos, az üdülők street foodja

A lángos a legősibb, és talán örökéletű magyar gyorsétel, ami minden trendet túlél. Egykor a kenyérsütés napján készítették, a lepényeket a kemence szájához helyezték, mert fél óra alatt is elkészültek. Természetesen már akkor is tejföllel fogyasztották. A kelt tésztából készült, zsírban sült lángos ennek későbbi verziójaként lett népszerű olyannyira, hogy már Csehországban és Ausztriában is árulják. A lángost az újgenerációs food truck-osok sem engedték el soha: a sajtos tejfölös verzió mellett közkedvelt a lángosburger és a különböző húsos feltétekkel tálalt változata is.

A Hot dog kolbásszal, a hamburger csalamádéval

A külföldi gyorsételek előfutáraiként tekinthetünk azokra a már klasszikus street food-okra, amiket eleinte saját szájízünkre formáltunk. Hamburger, ahogy azt Amerikában sosem készítették: húspogácsa hagyományos zsömlékben, hatalmas zöld salátalevelekkel, friss uborkával, csalamádéval. Utóbbit, ha kértük a hot-dog-hoz is kaphattunk, ami virsli helyett kolbásszal került közelebb a magyar fogyasztókhoz. Ezek az ételek még a ’90-es években is hódítottak, és egy-egy retró büfében még ma is kaphatunk ilyet.

McDonald’s, gyrosos és a kínai gyorséttermek

1988-ban megnyílt az első hazai McDonald’s, ami ízben és küllemben is elhozta Budapestre az amerikai életérzést. Az akkori Mekitől sok trükköt leshettek el a később berobbanó street foodosok, például az eldobható, mégis nagyon jól kitalált csomagolást, ami kényelmessé tette az elvitelt és az utcai étkezést. A ’90 években egyre több külföldi gyorsétterem lepte el a fővárost, és lassan az egész országot. Megnyíltak az első kínai és török gyorséttermek, és a hétköznapok részévé vált az édes savanyú csirke és a gyrosként számontartott törtök kebab.

Mikrózott helyett friss és minőségi

Az amerikai, kínai, török és egyéb nemzetiségi gyorsételek megalapozták az igényt a street food-ra, és ezt egyre több hazai vállalkozó is észrevette. A siker titka azonban az újdonság ereje volt, nem a már ismert, klasszikus magyar ízvilág, így a legtöbben külföldi mintákra nyitottak gyorséttermeket. Ez az időszak teremtette meg az igényt a food truckokra is, akik először kimondottan rendezvényekre specializálódtak, de már jól felszerelt, modern konyhával és friss ételekkel.

Egyesület, minőség és műanyagmentesség

2015-ben megérett rá a hazai street food szakma, hogy egy egyesületbe gyűlve hirdessék a minőségi, friss alapanyagokból készült street foodot. A Magyar Street Food Egyesület 30 tagja parkolt be először a Kincsem Park udvarára, hogy akkor gaszrofesztivál helyett még expó jelleggel megmutassa magát a rendezvényszervezőknek. Ahogy nőtt az érdeklődés a vásárlók részéről, úgy hagyta el egyre több séf az éttermek konyháit is, hogy saját kocsiból adhassák a vendégek kezébe az ételeket. Mára 200 autó járja együtt az országot, hogy minden térségbe elvigyék a minőségi street food-ot, műanyagmentes csomagolásban.

Mikor éled újra a magyaros újhullám?

A Street Food Egyesület szerint a nemzetközi trendek továbbra is érdeklik a közönséget, mégis egyre többen keresik a hazai ízeket, és erre már a legújabb food truck-ok is reagálnak. A külföldi megkeresések pedig csak tovább ösztönzik a magyaros újhullámot, így a következő években nagy sikerük lehet a modernizált lacikonyháknak. Hogy a séfeket motiválják, az idei tizedik szeptemberi Food Truck Show-n magyarosítaniuk kell egy-egy ételt a kocsiknak, például mangalicából kell fogásokat kreálniuk a közönségnek.