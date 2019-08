Több mint hétszázezren nézték élőben az ünnepi tűzijátékot Budapesten

A kormány becslése szerint ha a több tucat vidéki helyszínt is beleszámoljuk, nem túlzás azt állítani, hogy milliók figyelték a nemzeti ünnepet lezáró tűzijátékokat szerte az országban. Estére már a hőség is enyhült, de a szél még nem erősödött meg, úgyhogy valóban szerencséjük volt a szervezőknek és a nézőknek is – közölte az M1 Híradója.

Kedd este pontban kilenc órakor kezdődött el az ünnepi tűzijáték Budapesten, amelyet kilenc helyszínről egyszerre kezdtek fellőni a Duna felett. A Lánchídról, az Erzsébet hídról, valamint a Dunán állomásozó uszályokról is indítottak rakétákat a harminc perces műsorban.

A tűzijátékban ezúttal is a nemzeti színek domináltak,

azaz a piros, a fehér és a zöld. A pirotechnikusok mintegy 26 ezer effektet használtak, amiket magyar dalokból készített válogatás kísért.

Ünnepi tűzijáték Budapesten (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A helyszínen 700 ezren követték élőben a fényjátékot. Köztük sok külföldi is. A budapesti tűzijáték végén a hagyományos görögtüzet lehetett megcsodálni az Erzsébet hídon és a Lánchídon. Ezután egy drónraj kirajzolta a magyar zászlót és a Gellért-hegy fölé kivetítették az „Isten éltessen, Magyarország!” feliratot.

A vidéki városokban is ünnepeltek

Keszthely is ünnepi tűzijáték kísérte a helyi rendezvényeket. A Balaton-parti településen sokan figyelték a műsort sétahajókról, ahogy Balatonfüreden is. Itt több mint 5 ezer pirotechnikai eszközt lőttek fel a 20 perces műsor alatt.



Kecskemét belvárosában is ezrek gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljék az államalapítást. Egerben pedig megtelt a vár a tűzijáték közönségével. Az ágyúdombról kilőtt, 80 és 150 méter magasan robbanó bombák több mint 10 percig szórakoztatták az érdeklődőket. Debrecenben pedig idén is az Egyetem térről lőtték fel a rakétákat.

Több ezres látogatottságok a rendezvényeken

„Az ünnepségek biztonságosan és sikeresen értek véget” – ezt közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Budapesten, a Magyar Ízek utcáján több tízezren voltak a Várkert Bazárban, a Mesterségek Ünnepét 65 ezren keresték fel a Budai Várban. Az Országházban pedig több mint 8 ezren nézték meg a koronát augusztus 20-án.

A hosszú hétvége ugyan véget ért, de sokan szabadságot vettek ki még erre a hétre, hiszen

a nyaralóhelyek és a szállodák is tele vannak.

Nem csoda, hiszen folytatódik a 30 fok körüli meleg. A Balatonnál a korábbi években megszokottnál tovább, egészen szeptember elsejéig tart a hajózási főszezon.

A balatoni kompon, Szántódon szerdán köszöntötték az egymilliomodik utast. Vass Dávid lett a szerencsés. A mórahalmi fiatalember egyébként életében előszőr szállt fel a kompra. Most is csak azért, mert nagy volt a forgalom az úton és időt akartak nyerni a barátaival.

A szelesebb idő ellenére most is sokan voltak a strandokon, úgy tűnik, korán sem ért véget a szezon augusztus 20-val. De ez nem csak a Balatonra igaz. Zalakaroson, az ország egyik legnépszerűbb fűrdőjében is nagyon sokan lubickoltak a vízben. A fűrdővárosban azzal számolnak, hogy a következő napokban sem kell majd lasszóval fogni a vendégeket. A helyi szállodákban alig van szabad hely és a foglalások alapján később sem lesz több.

Budapesten is nagy vendégáradatra lehet számítani

De nemcsak Zalakarosan, hanem az ország többi fűrdővárosában, és persze Budapesten is nagy vendégáradatra lehet számítani még a következő napokban, hetekben is. Erre minden esély adott, hiszen számos program várja majd mind a hazai, mind a külföldi vendégeket. Ezek közül is kiemelkednek a hamarosan kezdődő szürettel kapcsolatos események.



A Turisztikai Ügynökségnél úgy számolnak, hogy év végéig az uniós átlagot meghaladó

10 százalékos növekedés várható az idegenforgalomban.

Ez azt jelenti, hogy idén az ágazat hozzávetőleg 12 százalékkal járul hozzá a GDP növekedéséhez, vagyis a turizmus, ahogy az elmúlt években, most is a magyar gazdaság egyik húzóereje.