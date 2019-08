Budapest az innovatív megoldásokban gondolkodik

Budapest működését sikerült stabilizálni – többek között erről beszélt Tarlós István főpolgármester a Kossuth Rádió műsorában. A BKV-t hozta példának, amelyet 2010-ben 80 milliárd forintos működési adósságállománnyal vett át az előző városvezetéstől, és mára a társaság üzemi eredménye pozitív, nincs működési hitele 2011 óta, és az államit meghaladó béremelést is sikerült a cégnél biztosítani.

Tarlós István arról is beszélt, hogy a közeljövőben kezdődik a Lánchíd és környéke, a Széna tér, a Blaha Lujza tér felújítása, az aquincumi Duna-híd komplex tervezése és engedélyeztetése, a Ferihegyi gyorsforgalmi út újjáépítése, valamint folytatódnak a BKV járműcseréi.

A repülőgépek okozta éjszakai zajterhelésről elmondta, az augusztusra ígért jogszabályi változások megtörténtek, ugyanakkor repülési kézikönyveket kell átírni és elfogadni, ezeknek egy-két hónapos az átfutási ideje. Közölte: a jövőben nagyobb energiát szeretnének fektetni a környezetvédelmi, beleértve a klímavédelmi kérdésekre, valamint a hajléktalanprobléma kezelésére.

Egy városvezetésnek elsődlegesen

mindig a lakók felé kell fordulnia,

hiszen számukra kell kényelmesebbé és még élhetőbbé tenni a környezetet – jelentette ki Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kuratóriumi elnöke a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Hozzátette, ez nemcsak fővárosi, de kerületi szinten is egyformán fontos.

Elmondta, ha egy városban adott egy kiváló fővárosi közlekedés, akkor sokkal könnyebb megtalálni a mindennapi élethez szükséges dolgokat, és ennek köszönhetően gyorsan fejlődik a belföldi és külföldi turizmus is. A turizmus pedig nagy hatással van a gazdaság számos részére, de ez által fejlődik a kultúra is az igényeknek megfelelően.

Innovatív megoldások

Hangsúlyozta, innovatív megoldásokban is gondolkodni kell, amelyre Tarlós István is kitért. Ezt jelenti például a mobilitási klímavédelmi területeken tervezett zöldinfrastruktúra fejlesztés. Megjegyezte, Budapest már jelenleg is számos olyan fejlesztésen dolgozik, amelyek új innovatív elvek, unikális megoldások és európai szintű technikák alapján jöttek létre.

A Budavári Palota (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Szalai Piroska elmondta, Budapesten jelenleg hét nagy közszolgáltató szervezet működik, és ezek között már van olyan, amelyik több mint 150 éves, de mindegyik szervezet az unikális megoldásokban gondolkodik. Nagyon fontosak a startup cégek is, amelyek az üzleti innováció motorját képezik – hangsúlyozta. Hozzátette, ezek önmagukban nem képesek akkora hatást gyakorolni a város életére, de együttműködve, gyakorlatilag egy teljes ökoszisztémát létrehozva azt a célt szolgálják, hogyan lehet még jobb megoldásokat találni a város életének fejlődésében.

Minden digitális lesz a XVI. kerületben

Példaként említette a XVI. kerületet, amely nemrég jelentette be, hogy elindítja azt a szolgáltatást, amellyel mindent digitális formában lehet majd elérni a kerületben. Ez azt jelenti, hogy a lakosság és a cégek mindenfajta ügyintézése online is megtehető lesz, és nem kell majd sorban állni az ügyfélszolgálatokon. Ezzel rengeteg időt spórolhatnak meg az emberek a mindennapokban – fűzte hozzá.

Megemlítette a VIII. kerületet is, ahol négy egyetem együttműködésével tudásközpontot hoznak létre. Szerinte 10–12 évvel ezelőtt Józsefváros sem gondolta volna, hogy egy ilyen nagy színvonalú projekt jöhet létre majd a kerületben.

Nagy elismerés az is, hogy 2018-ban Budapest nyerte el a

Startup Europe díj legjobb közigazgatások kategóriáját.

Ez is azt mutatja, hogy a magyar főváros kiemelkedő erőfeszítéseket tesz a startup-ökoszisztéma fejlesztéséért – hívta fel a figyelmet Szalai Piroska.

Számos felújítás zajlik Budapesten

Budapesten számos közlekedési felújítás zajlik a nyári időszakban. Ezekre azért van szükség, mert az emberek naponta használják a tömegközlekedést, így szükségszerű az időszakos felújítás – közölte Palóc André, a Századvég elemzője. Elmondta, a 2010 előtti kormány számos fejlesztést és felújítást mulasztott el, így ezeket folyamatosan próbálja behozni a jelenlegi városvezetés.

Példának említette a 4-es metrót, illetve a 3-as metró felújítását, ami most is zajlik, de ide sorolta a 4-es, 6-os villamos sínpályájának rendbetételét. Kiemelte, Tarlós István azokat a hibákat próbálja most helyrehozni, amelyeket a 2010 előtti városvezetés vétett.