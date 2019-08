Keresik Magyarország legszebb birtokát

A Magyarország legszebb birtoka versenyét immár harmadik alkalommal rendezik meg. A kezdeményezés célja, hogy a nagyközönség is megismerje hazánk világszínvonalon működő, korszerű és egyben gyönyörű agrárvállalkozásait.

Idén is az a tapasztalat, hogy sok olyan gazdaság és birtok van Magyarországon, amelyeket érdemes bemutatni – mondta el Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója az M1 Magyar Gazda című műsorában. A birtokok ugyanis azt igazolják még a társadalom szélesebb rétegei számára is, hogy

a mezőgazdaság egy csúcstechnológiai ágazat,

és olyan magasan kvalifikált munkaerőt és tudást igénylő terület, amely képes arra, hogy egészséges és biztonságos élelmiszert állítson elő – hangsúlyozta.

Hét kategóriában keresik a legszebb birtokot

A zsűri hét kategóriában keresi a legszebb birtokot. Külön indultak a szőlészetek- borászatok, a kertészetek, az állattenyésztő, a gyümölcstermesztő, a szántóföldi növénytermesztő, a precíziósan gazdálkodó, illetve a családi gazdaságok. A versenyre bárki, bármilyen gazdaságot nevezhetett. Arra is volt példa, hogy egy pénzintézet jelölte az egyik ügyfelét.

Fórián Zoltán, az Erste Bank Agrár Kompetencia Központjának vezető agrárszakértője az Észak-kelet Magyarországon működő MasterGood csoportot emelte ki, akivel évek óta együtt dolgoznak. Szerinte a telep világszínvonalú, ugyanis ott a világ legnagyobb és legmagasabb minőségi és élelmiszerbiztonsági feltételrendszere párosul a legfejlettebb technológiával.



Idén a 60 jelöltből mintegy 40 vállalta a részvételt. Közülük választották ki a bírák kategóriánként azt a 3 döntős gazdaságot, amelyet fel is kerestek. A nyolc napon át tartó birtoklátogatások során a szakmai és esztétikai szempontok egyaránt fontosak voltak.

Idén is szép számú a zsűri, szinte minden egyes hely látogatásán körülbelül harminc tag vesz részt – közölte Mátrai Zoltán, a verseny szervezője. Azt is elmondta, ilyenkor mindenki kitölt egy zsűriző lapot, amelyen

13 paraméter szerint zsűriznek.

Ilyen például a szakmai megfelelőség, a kiskert megléte, az innováció, a transzparencia, a higiénia és az utak állapota.

De arra is odafigyelnek, hogy egy-egy gazdaság hogyan működik együtt másokkal, mert szeretnék, ha olyan telepeket mutatnának be, amelyek színfoltjai lehetnek a magyar mezőgazdaságnak, nemcsak a szépségük, de a működésük szempontjából is.

Tanulságosak a birtoklátogatások

A bírák azt is vizsgálták, hogy mennyire fenntartható módon működik a vállalkozás, illetve milyenek az ott dolgozók munkakörülményei. A birtoklátogatások a zsűri tagjai számára is tanulságosak voltak. A bírák úgy látják, hogy az elmúlt három évben

folyamatosan emelkedett a verseny színvonala,

így egyre nehezebb bekerülni a döntőbe. Ez azt bizonyítja, hogy egyre több versenyképes, modern gazdaság működik hazánkban.

Egyre inkább érezhető az erő a magyar gazdaságban és a magyar vidékben – emelte ki Jakab István, a verseny fővédnöke. Szerinte egyre jobban felkészültek a magyar szakemberek is, így hazai és nemzetközi szinten sincs szégyellnivalónk. Hozzátette, a magyarok is tudnak mindent a világ legjobbjaihoz mérten, csak egy baj van, hogy még nem tudtuk ezt általánossá tenni.

Augusztus végén hirdetik ki a győztest

A szervezők reményei szerint a példaértékű gazdaságok bemutatásával ezt a célt is könnyebb lesz elérni. A győztesek nevét az augusztus végi gálán ismerteti a zsűri, ekkor derül ki az is, hogy melyik jelölt nyerte el a fődíjat, vagyis melyik gazdaság lett 2019-ben Magyarország legszebb birtoka.

A címlapfotó illusztráció.