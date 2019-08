Megtartották a budapesti légi bemutató főpróbáját Szolnokon

Megtartották az augusztus 20-i budapesti, a Margit híd és a Lánchíd közötti légi bemutató főpróbáját pénteken az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison.

Kilián Nándor, a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő haderőnem szemlélője a gyakorlatot követő sajtótájékoztatón elmondta: a Magyar Honvédség valamennyi rendszeresített repülőeszköze látható lesz augusztus 20-án Budapest felett a mintegy ötvenperces bemutatón, amelyen több mint húsz légi jármű vesz részt.

Azt mondta: a parádé célja a most hadrendben álló légi járművek megismertetése mellett a jövőben rendszeresítendő új repülőeszközök bemutatása.

A járművek vegyes kötelékben repülése a Duna felett vagy a helikopterek egyéni bemutatói önmagukban is látványos részei a légi parádénak – emelte ki. Láthatók lesznek egyebek mellett AS-350B, Mi-8, Mi-17 és Mi-24 típusú kiképző, szállító és harci helikopterek, Z-242, Z-143, AN-26, FALCON 7X és A-319 típusú kiképző repülőgépek, valamint szállító repülőgépek is – sorolta. Nem hiányozhatnak majd “a nemzet szárnyai”, a JAS-39 D és C típusú Gripenek sem, amelyek ötös kötelékben, ékalakzatba zárkóznak majd össze – ismertette Kilián Nándor.

A közönség láthat majd két H145 típusú helikoptert is a német légierő kötelékéből. A Magyar Honvédségnél hamarosan rendszerbe álló járművekből az év végére megérkezik az első négy, másfél éven belül pedig Magyarországon lesz mind a húsz. A magyar pilóták kiképzése már meg is kezdődött Németországban erre a típusra – tette hozzá a dandártábornok.

A légi parádé végén öt ejtőernyős egy Mi-17-es helikopterből kiugorva a Dunára telepített pontonra érkezik majd. A dandártábornok kiemelte: a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Honvédség több mint hétszáz katonája mintegy negyven helyszínen vesz részt különféle rendezvényeken.