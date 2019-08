Magyar olimpikonok arcképei a Városháza park tűzfalán

A Fővárosi Önkormányzat felkérésére és támogatásával a Színes Város Csoport hat híres magyar sportoló arcmását örökítette meg az V. kerületi Városháza park homlokzati tűzfalán.

A falfestményen Albert Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó, Balczó András háromszoros olimpiai bajnok öttusázó, Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó, Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász és Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető látható.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. pénteki tájékoztatása szerint egy közel 300 négyzetméteres dekoráció valósult meg a belvárosi tűzoltóság kiskörútra néző falfelületén, amelyet mostantól a Nemzet Sportolóinak portréi díszítenek.

„Budapest idén Európa Sportfővárosa, ezért is és több okból is választottunk magyar olimpikonokat, akik a pályájuk során maradandót vittek véghez a kitartásukkal, a példamutatásukkal, azzal, hogy soha nem adták fel. Ez a mai kor emberének is nagy erejű üzenet lehet, mely erőt ad és arra ösztönöz minket is, hogy ne adjuk fel az álmainkat és előre nézzünk. A sport arra neveli a fiatalokat, hogy küzdjenek és tegyenek meg mindent a céljaik elérése érdekében. Ezzel az alkotással is szeretnénk tisztelegni nagyjaink előtt” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes.

A Nemzetünk Sportolói falfestmény két hét alatt készült el, amelynek során 350 liter festéket használt fel a Színes Város hatfős csapata. A portrék mellett megjelennek fontosabb évszámok, helyszínek, valamint az elért teljesítmények is.