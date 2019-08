Kezdődik az ünnepi hosszú hétvége

A központi rendezvénysorozat vasárnap kezdődik, a csúcspont pedig a kedd esti tűzijáték lesz a fővárosban, illetve több tucat más településen. Az előrejelzések szerint kiváló idő várható, így vélhetően minden programot meg lehet majd tartani. A kormány szerint a biztonság a legfontosabb – közölte az M1 Híradója.

Nagyjavításon átesett MI 24-es helikopter a szolnoki helikopter bázison 2019. augusztus 16-án (Fotó: MTI/Mészáros János)

A szolnoki helikopterbázison Gripenek, helikopterek és különböző vadászgépek gyakorlatoztak pénteken az augusztus 20-i budapesti légi parádéra. A magyar légierő több mint 20 gépét lehet majd látni a Duna felett augusztus 20-án. Kedden az Országháznál tartják a légi parádét, ám sok program már vasárnap elkezdődik.

Idén is várja az érdeklődőket például a Mesterségek ünnepe a budai Várban és a Magyar Ízek utcája a Várkert Bazárban. Ott lehet majd megkóstolni az ország legfinomabb rozskenyerét is. A Magyar Pékszövetség versenyén idén egy nyíregyházi pékség 200 éves recept alapján készült, borsikafüves kenyere nyerte el az első helyet.

Országszerte zajlanak a biztonsági előkészületek is.

Kaposváron az elmúlt évtizedek leglátványosabb tűzijátékára készülnek. Pirotechnikusok dolgoznak a telepítésen, amelyet a katasztrófavédelem már ellenőrzött.

Budapesten is már csak a végső simításokat végzik. Pénteken az utolsó vezetékeket is rögzítették, és telepítették a több mint 26 ezer rakétát az uszályokra, amelyekről majd fellövik azokat.



Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, idén is gondolnak a fogyatékossággal élőkre, akik a Kossuth térről követhetik majd az ünnepi programokat. Számukra a Nyugati térről indítanak különjáratokat.

Debrecenben már javában készülnek a virágkarneválra

Kedden Debrecen belvárosában többtucatnyi helyen rendőri forgalomirányítás lesz. A virágkarneváli menet a Nagyállomástól a Nagyerdei Stadionig tart. Így a Piac és a Bethlen utca, az Egyetem sugárút és a Nagyerdei körút is le lesz zárva. Az 50. virágkarneválra 200 ezer látogatót várnak, így szokás szerint

ez lehet az ünnepi hétvége egyik legnagyobb rendezvénye.

Tizennyolc virágkocsi vonul majd fel. A kompozíciókra pénteken kerültek fel az utolsó száraz virágok, szirmok, levelek. Az 50. virágkarneválon tíz hazai és tizenhét külföldi csoport színesíti majd a menetet. A látványos felvonulást idén is több százezren nézik majd végig. A lelátókra ugyan már minden jegy elkelt, de az sem marad látványosság nélkül, aki ezeken már nem kapott helyet.

Készülődés a debreceni virágkarneválra (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az előrejelzések szerint kánikula lesz augusztus 20-án, így jólesik majd Debrecen fagyija. A hat különleges jeges édességre vasárnap délutánig lehet szavazni, és az 50. virágkarneválon hirdetik ki, hogy melyik lesz a jubileumi rendezvény fagyija.

Sokan lesznek az utakon, lezárásokra is készülni kell

Az ország több városában is lesz tűzijáték 20-án, ezek miatt is korlátozásokra kell számítani a következő napokban. Siófokon például a rakétákat idén is a mólóról lövik fel, amelyet kedd délelőttől lezárnak egészen a tűzijátékok elbontásáig.

A fővárosban sok helyen már pénteken „Megállni tilos!” táblákat helyeztek ki. Szombattól az I. kerületben a Fő utca egy szakaszán, valamint a Clark Ádám téren és az alagúton sem lehet közlekedni a tűzijáték másnapjáig. A Magyar Ízek utcája miatt a Várkert Bazár környékét is lezárják az autósforgalom elől.

Augusztus 20-án nem lehet közlekedni a budai és a pesti alsó rakparton sem a Margit híd és a Petőfi híd között. A tűzijáték, valamint az előkészületek miatt nem lehet majd gyalog átmenni a Lánchídon és az Erzsébet hídon sem. Kedden a Margit híd és a Petőfi híd között mind Budán, mind Pesten várható, hogy további területeket zárnak el az autóktól. És változások lesznek a tömegközlekedésben is, már péntek estétől.



Várhatóan vonatra is a szokásosnál többen szállnak majd a hosszú hétvégén. Bár a forgalmasabb InterCity vonatok több kocsival közlekednek, az utasoknak érdemes minél előbb megvásárolniuk a jegyüket. Ezt megtehetik sorban állás nélkül a MÁV mobilalkalmazásban vagy pedig a MÁV-csoport honlapján, ahol azt is meg lehet nézni, hogy mennyire telítettek a vonatok.

Az M7-esen a nyári hétvégékhez képest is

nagyobb forgalomra számíthatnak az autósok

az augusztus 20-i hosszú hétvégén. Nemcsak hazánkban, hanem Ausztriában, valamint egyes német tartományokban is hosszú hétvége van a 15-i Nagyboldogasszony napja miatt. A folyamatban lévő építési munkálatok miatt a következő napokban az M1-M0-M3-as, illetve az M35-ös és az M5-ös autópályákon, valamint a 4-es főúton várható különösen erős forgalom.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy elindulás előtt nézzék meg az utinform.hu-t, a pályákon pedig figyeljék a digitális kijelzőket a friss információkért. A közútkezelő emellett a navigációs mobilalkalmazások használatát is javasolja az ideális útvonal megtervezéséhez.

Több állami kitüntetést is átadtak a nemzeti ünnep alkalmából

Benkő Tibor honvédelmi miniszter honvédelmi díjakat, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Pesti Vigadóban állami kitüntetéseket és a Népművészet Mestere és a Népművészet Ifjú Mestere díjakat adta át. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Várkert Bazárban ahol az államalapítás ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adott át. Úgy fogalmazott, „büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország Európa egyik legősibb államaként ma is létezik, szabadon él és jövőt tervez”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az állami kitüntetések átadásán (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Átadták a többi között a Magyar Bronz, Ezüst és Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetéseit is. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára arról beszélt, hogy „a nemzet fennmaradásához kimagasló egyéni teljesítményekre van szükség”. Mint fogalmazott, „az, hogy a magyar nemzet fenn tudott maradni, a ma kitüntetettekhez hasonló embereknek volt köszönhető”. A díjazottak között volt a Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Farkas Erika, aki a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át.

