Véradásra hívja fel a figyelmet a hosszú hétvége miatt az országos vérellátó szolgálat

Sokan pihennek a hosszú hétvégén, épp ezért a véradásra hívja fel a figyelmet az Országos Vérellátó Szolgálat. Az ilyen időszakokban nagyon nehéz elérni az állandó véradókat is, pedig a vérigény ugyanolyan magas mint máskor. Napi 1600-1800 véradóra lenne szükség az ellátás biztosításához. Országszerte több mint 60 helyen várják minden nap az önkéntes véradókat – közölte az M1.

Győrben a Regionális Vérellátó központban gyűjtik az önkéntesektől levett vért. Egy nagyobb műtéthez akár húsz, ilyen négy és fél decis adagra is szükség lehet. Turner Zsolt először katonaként adott vért, mára már ez a 26. alkalom.

Budapesten a Vérellátó központban hétköznaponként reggeltől estig van lehetőség a véradásra. A férfiak akár ötször, a nők legfeljebb négyszer adhatnak vért évente.

Az egész folyamat nem tart tovább 1 óránál.

A véradók automatikusan szűrésen is átesnek, a vércsoport meghatározása mellett a levett véren vércukormérést, HIV-, hepatitisz- és szifilisztesztet is elvégeznek. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató-helyettese elmondta: bár Magyarországon az uniós átlagnál többen adnak vért, a nyári szabadságolások és a hosszú hétvégék miatt nehezebb elérni a véradókat, pedig a kórházak vérigénye ezekben a napokban is változatlan.

A napi biztonságos vérellátáshoz 1600-1800 véradóra van szükség. A véradási helyszínek listája az ovsz.hu oldalon érhető el, ahol mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb lévőt. Országszerte minden nap

több mint 60 helyen várják az önkéntes donorokat – közölte az M1 Híradó.