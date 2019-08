Tovább öröklődnek a fel nem dolgozott családi traumák

Mennyire határoznak meg minket őseink tettei vagy éppen az, amit nem tettek meg? Mennyire örököljük a viselkedési mintákat, betegségeket és azt, hogy a világhoz hogyan viszonyulunk? – a Kossuth Rádió Napközben című műsorában ezekre a kérdésekre keresték a választ.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Photomig)

Kolozsi Mariann coach és önismereti tréner a műsorban elmondta, nem kell ahhoz látni, hogyan viselkedtek szüleink, nagyszüleink vagy dédszüleink, minden ember örököl bizonyos viselkedési mintákat tőlük. Vannak olyan minták, amelyek nemcsak hogy öröklődnek, de ismétlődnek is.

Az ismétlődő jelenségeket érdemes észrevenni

Ilyen eset például, ha valakinek rendszeresen nem sikerülnek a párkapcsolatai, pénzügyi nehézségek lépnek fel újra és újra, vagy a legtöbb munkahelyről elbocsátják az illetőt. Az ilyen ismétlődő jelenségeket érdemes meglátni saját életünkben.

Sokan feltehetik azt a kérdést, hogyha valakit sosem láttunk, hogyan örökölhetjük a viselkedési mintáját? Ennek kiderítésére egy külön tudományág van, ami a biológia. A biológiából tudjuk, hogy az öröklődésért a DNS felel, viszont nemcsak a fizikai hajlamok, hanem az emberi tulajdonságok is. Az epigenetika tudományág pedig pont azt kutatja, hogyan történhet az, hogy két családtag között valamilyen viselkedés- vagy eseményminta öröklődik.

Rachel Yehuda idegtudós kutatott a témában, a 2001-es World Trade Center elleni terrortámadás hatását vizsgálta várandós nőknél. A vizsgálat során arra jött rá, hogy mivel a kismamáknál a támadás miatt poszttraumás stressz alakult ki, a magzatoknál is. Szorongásos zavarok, hiperaktivitás és különböző stresszreakciók, anélkül, hogy

a magzat átélte vagy jelen lett volna az eseménynél.

A stressz hatására az anyákban kémiai reakciók alakultak ki, melyek a méhlepényen keresztül a magzatokat is elérték. A kémiai reakciók képesek be- és kikapcsolni géneket az ember szervezetében, ezért van az, hogyha a családban valaki hirtelen haragú volt, az tovább öröklődik.

A korábbi családi traumák hatással vannak a jelenre

Kolozsi Mariann arról is beszámolt, hogy minden ügyfelének volt egy családi traumája, amely most hatással van a jelenére és az gondot okoz. A traumák az elmúlt évszázadokban halmozódtak, azért is láthatunk ma ennyi lelki is fizikai problémával küzdő embert.

A sebek gyógyításánál a legfontosabb, hogy a problémákat ki merjük mondani, szembe merjünk velük nézni, hiszen a traumák olyanok, mint a testünkön lévő „nyílt sebek”. Ameddig nem gyógyítjuk, azok ott fognak maradni,

teljesen mindegy, hogy hány év telt el a trauma óta.

A „nyílt sebek” mindig öröklődnek. Tehát ha a nagymamánkkal történt valami, de ez ki lett beszélve, fel lett dolgozva, és az utódok is tudnak minderről, akkor a következő generációknál a probléma már nem fog megjelenni – fejezte be Kolozsi Mariann.