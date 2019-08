A biztonság az első, központban a családok augusztus 20-án

Elfogadta a biztosítási tervet az augusztus 20-ai ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs – jelentette be a testület vezetője csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Valamennyi szervezet és szolgálat elkészült saját feladataival, felkészült arra, hogy szombat estétől, vasárnaptól kitelepüljenek az egyes helyszínekre – mondta. Az operatív törzs munkájában mások mellett a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ működik közre.

Kovács Zoltán azt mondta: biztonsági szempontból is felkészültek az ünnep programjának megszervezésére és lebonyolítására. A biztonságot kiemelten fontos szempontnak nevezte két program esetében. Az egyik a 20-án délelőtt, a tisztavatás után tartandó légi parádé, amelyen a Magyar Honvédség 14 repülőgépe és 12 helikoptere tart bemutatót. A másik az esti tűzijáték, amelyet most is a legmodernebb technológiával valósítanak meg. Szükség esetén egy gombnyomással leállítható a program – közölte az államtitkár.

Hangsúlyozta: a biztonság azért is fontos, mert nagy számban várják a családokat a háromnapos ünnepségsorozatra. Példaként említette a Magyar Ízek Utcáját és a Clark-színpadot, ahol végig színvonalas fellépőkkel várják az érdeklődőket.

Az „Isten éltessen, Magyarország!” szlogennel megrendezett ünnepi programsorozat központi programjai augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelően a zászlófelvonással, majd az ifjú honvédtisztek avatásával kezdődnek a fővárosban. Délelőtt az Országháznál légi parádét tartanak, délután lesz a Szent Jobb-körmenet, este tűzijáték zárja a napot. Emellett a budai Várban a Magyar Ízek Utcája, koncertek és egyéb programok várják az érdeklődőket.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjai az augusztus20.kormany.hu weboldalon találhatók.