Országszerte tartanak az augusztus 20-i előkészületek

Katonai helikopterek mérték fel a légi parádé helyszínét Budapesten a Duna Parlament és Lánchíd közötti szakaszán kedd délután. Debrecenben javában díszítik a virágkarnevál kocsijait. Noszvajon pedig főzik az Ízek utcájában megkóstolható különleges szilvalekvárt. Országszerte több mint félezer programot tartanak majd – közölte az M1 Híradója.

Katonai helikopterek mérték fel a légi parádé helyszínét Budapesten a Duna Parlament és Lánchíd közötti szakaszán kedd délután. Megtelt nézelődőkkel a rakpart, fotóztak és videóztak az emberek. Innen lehet majd a legjobban látni az ünnepi műsort is egy hét múlva. Csaknem egyórás lesz, bemutatják a honvédség új repülőit is.

Kész a budapesti tűzijáték terve, részletesen kidolgozták a pontos menetét is. A pirotechnikusok látványos show-t ígérnek, több mint 26 ezer effektet lőnek majd fel. Kilenc helyszínről, a Dunáról uszályokról, a Lánchídról és idén az Erzsébet hídról is lőnek majd tűzijátékot. Az aláfestő zenét többek között Demjén Ferenc, Ákos és a Lord klasszikus dalaiból válogatták össze.

Az ünnep központi helyszíne most is a főváros lesz. A programok reggel nyolc órakor kezdődnek a Kossuth téren hagyományosan a nemzeti lobogó felvonásával és a honvédtisztek avatásával. A Parlamentet egész nap ingyenesen lehet látogatni. Az ünnepi szentmisét a Bazilikában tartják, ahonnan utána Szent Jobb-körmenet indul.

Négynapos lesz az idei augusztus 20-i ünnepségsorozat. Már szombaton elkezdődnek a programok, a budai Várban a Mesterségek ünnepével, vasárnap pedig nyit a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazár előtt, a Kárpát-medence népi gasztrokultúráját mutatják be. Itt lehet majd először megkóstolni a Szent István-napi kenyeret, az ország tortáját, a Boldogasszony csipkéjét vagy például a különleges noszvaji szilvalekvárt, amelyet még most is készítenek.

Debrecent már ünnepi díszbe öltöztették, tízezreket várnak a jubileumi, 50. virágkarneválra. Minden eddiginél több kocsi vonul majd fel. A műhelyekben szorgos munka zajlik, az alkotóknak már csak néhány napjuk maradt, hogy mindennel végezzenek.

Országszerte több mint félezer ünnepi program lesz augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából és az államalapítás emlékére. Ezek biztonságáért az operatív törzs felel.

A közmédia pedig tematikus műsorokkal és helyszíni tudósításokkal készül a nemzeti ünnepre.