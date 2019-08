Magyarország biztonsága a polgárőröknek is köszönhető

A polgárőröknek is köszönhető, hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország: részt vesznek az illegális migráció elleni küzdelemben, védik a határt, a magyar emberek biztonságát – mondta Nyitrai Zsolttal kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott kedden Budapesten.

Nyitrai Zsolt Pogácsás Tiborral, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárával és Túrós Andrással, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnökével tartott sajtótájékoztatót. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: az a modell, amelyet az OPSZ megvalósít – hogy a polgárőrök önkéntesen, szabadidejük terhére teljesítenek szolgálatot, őrzik az emberek biztonságát – nemzetközi szinten is egyedülálló és példaértékű.

Kiemelt fontosságú a közbiztonság

Pogácsás Tibor kiemelte: a kormányzat számára mindig kiemelt fontosságú volt a közbiztonság, a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt hét-nyolc évben a felére esett vissza, minden bűncselekménytípusnál javult a rendőrség felderítő munkája és a bűnmegelőzés is sikeres. Ehhez a polgárőrök is jelentősen hozzájárultak, a kormány pedig továbbra is stratégiai partnerként tekint rájuk. A kormány évente egymilliárd forinttal támogatja a polgárőrséget, emellett több mint ezer járművet is adtak az OPSZ-nek – ismertette. A polgárőrség 2035 településen van jelen, az önkormányzatok is támogatják az egyesületeket – tette hozzá.

A 300×100 elnevezésű bűnügyi programnak köszönhetően – amelynek keretében a leggyengébb közbiztonságú 300 településen végeztek megerősített járőrszolgálatot a polgárőrök – 47 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma – mondta. Szólt arról is, hogy 2018-ban sok fiatal csatlakozott a polgárőrséghez, ami azért fontos, mert a fiatalok – miközben tesznek a közbiztonságért – olyan közösségben szocializálódnak, amelyben pozitív mintákat, élettapasztalatokat szerezhetnek.

Két új program indul idén

Túrós András arról beszélt, hogy az OPSZ 63 ezer tagja évi kilencmillió szolgálati órát teljesít. Az emberek 83 százaléka bízik bennük, mert a polgárőrök helybéliek, el lehet őket érni, napi kapcsolatban vannak az emberekkel – jegyezte meg.

Jelezte: a szervezet 2019-ben két új programot indít, az egyik a külterületek, a másik a közterületek biztonságával kapcsolatos. A 3025 polgárőr-egyesület tagjai évente átlagosan 150 szolgálati órát teljesítenek, és most azt szeretnék elérni, hogy 2019-től 170 órát legyenek közterületen.

A külterületek biztonságának programját – amelyet az Agrárminisztériummal közösen alakítottak ki – az Országos Rendőr-főkapitányság szakmai támogatásával szeptemberben indítják el. A cél, hogy megelőzzék a külterületi jogsértéseket, a mezei, szántóföldi lopásokat, növeljék a tanyákon élők biztonságét. A program az alföldi és az észak-keleti megyék legalább 300 nagy külterületű települését érinti. Ebben a programban körülbelül hatezer polgárőr vesz részt – köztük 850 lóval és 1100 lovassal a lovas tagozat – a természetvédelmi őrökkel, az önkormányzati rendészet tagjaival, a hal- és vadőrökkel együtt. Az OPSZ célja, hogy a polgárőrök szolgálatuk 25 százalékát a külterületekre szervezzék.

A külterületi programba bekapcsolódnak a légi polgárőrök is, akik Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron és Pest megyében dolgoznak, mintegy két tucat légi járművel, például sárkányrepülőkkel, drónokkal. Az Agrárminisztérium 40 millió forinttal támogatja a programot.

Túrós András kijelentette: a polgárőrség határvédelmi tagozata továbbra is szakszerűen végzi munkáját, ebben 86 polgárőr-egyesület 1700 polgárőre vesz részt, és kiemelkedő az eredményességük, a hatékonyságuk.