Jégesővel érkezett meg a hidegfront

Viharokkal és felhőszakadással érkezett meg a hidegfront Észak-Magyarországra. Több településen jégeső pusztított, Szinen több tucat ház teteje megrongálódott. Volt, ahol az ablakok is betörtek. És a jég elverte a termést is. Szőlősardón is hasonló volt a helyzet, itt dió és tojás nagyságú jég esett, ami szinte az egész települést letarolta. A helyiek és a tűzoltók azonnal elkezdték a helyreállítást. Tardonán egy ház kéményébe belecsapott a villám, és kidőlt fákhoz, letört ágakhoz is riasztották a tűzoltókat – számolt be az M1 Híradója.