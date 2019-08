Mi a teendő darázscsípés esetén?

Hatalmas szerencséje volt nemrég egy allergiás kamaszlánynak: éppen túráztak, amikor megcsípte egy darázs, és ijesztő tünetei lettek, rövid időre még a légzése is leállt. Egy arra kiránduló másik család mentette meg, az egyik fiúnál ugyanis volt adrenalin injekció, így nem lett nagyobb baj. Sokan nem is tudják, hogy allergiások a méh és darázscsípésre, de mi a teendő ilyen esetekben?

Tizennégy éves fiú mentette meg egy kamaszlány életét, akit egy lódarázs csípett meg egy erdei úton Badacsonytomajnál még csütörtökön. Mint később kiderült, a lódarázs beleakadt a lány hajába és megcsípte a fején. Alig fél perccel később már az allergia jelei kezdtek megmutatkozni a lányon, szédülni kezdett, fázott, hörgött és hányt. Ezután rögtön összeesett és

rövid időre a légzése is leállt.

Hiába hívtak mentőt, a mentőautó nem tudott felmenni hozzájuk az erdei útra, a helikopter pedig nem találta őket. Ekkor lépett oda hozzájuk egy háromfős család. Egyikük, egy tizennégy év körüli fiú saját adrenalin injekcióját azonnal a lány combjába szúrta, ami rögtön segített a lányon. Az is kiderült, hogy a fiú mindig tart magánál ilyen injekciót, mert allergiás a mogyoróra.



Normál esetben enyhe, viszkető duzzanat

A darázs-, illetve méhcsípések következtében normál esetben enyhe, viszkető duzzanat keletkezik. A duzzanat normális körülmények között néhány nap alatt elmúlik. A felnőtteknél viszonylag rövid idő alatt megszűnő piros duzzanat, kisgyermekek esetében jóval tovább is tarthat, mivel szervezetük még csak ismerkedik az idegen fehérjék legyőzésének folyamatával.

A vizsgálatok során a kislány szülei elmondták, hogy korábban már jelentkeztek kisebb allergiás tünetek a lánynál egy rovarcsípés következtében. Ezt már akkor ki kellett volna vizsgálni – hívta fel a figyelmet Nékám Kristóf, a Magyar Allergia Szövetség elnöke az M1 Ma Este című műsorában. Hozzátette, ha valakinél bármilyen gyanús tünet jelentkezik csípés esetén, tanácsos azonnal szakértőhöz fordulni.

Enyhébb tünetek esetében segítenek az antihisztaminok

Mint mondta, vannak az enyhébb allergiás tünetek, amelyeket megfelelő terápiával már lehet kezelni. A tünet enyhítésére szolgálnak például az antihisztaminok, amelyek napjaink vezető gyógyszerei. Megjegyezte, Magyarországon egy nyári hónap során 150-200 ezer doboz fogy el.

Hangsúlyozta, vannak azonban a súlyosabb esetek, mint például a badacsonytomaji kamaszlány esete is, akit egy adrenalin-injekció mentett meg. Kiemelte, az ilyen fajta injekciók

nem szüntetik meg az allergiát,

csak a már halálközeli állapotból menti meg a beteg életét addig, ameddig nem érkezik meg a mentő, vagy nem kerül kórházba.

Magyarországon a fő hónapokban – július és augusztus – évente körülbelül 700 darab ilyen injekció fogy el. Ezeket külön kell igényelni, másfél évig őrzik meg a hatásukat, alkalmazása után pedig javasolt azonnal újat igényelni. Az injekció ugyanis hiánycikknek minősül, sok esetben akár heteket is várni kell egy újra – mondta.

Darázs mászik egy fürt borszőlőn (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

A kalcium nem segít

Azt is elmondta, hogy súlyos esetekben sokan vesznek be antihisztamint és szteroidokat, de ezek lassan szívódnak fel, így nem segítenek egy halálközeli állapot során. Hozzátette, korábban sokan kalciumot is használtak, de ez semmit nem segít a betegen.

Az injekció felírásának vannak feltételei, az ára körülbelül 20 ezer forintra tehető. Azonban van rá társadalombiztosítási támogatás, a legtöbb esetben ez 90 százalék, de van, hogy a teljes összeget is fedezik.