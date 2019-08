A mai volt az eddigi legmelegebb nap ezen a nyáron

Megdőlt az idei hőségrekord, az ország déli részén mérték a legmagasabb hőmérsékleteket, 40 Celsius-fok közelében tetőzött a forróság. Sokan kifejezetten az olyan helyeket keresték, ahol biztosan találni egy kis felfrissülést – közölte az M1 Híradója.

A hétfői nagy melegben a gyönyörű látványosság mellett sokan a hűvös reményében keresték fel a lillafüredi Anna-barlangot. Itt évszaktól függetlenül 10 Celsius-fok körüli a hőmérséklet.

De majdnem tíz fokkal mutatott kevesebbet a hőmérő Dobogókőn is. Ezt sokan ki is használták és útnak indultak, hogy az erdőben hűsöljenek. És sokan töltötték idejüket Budapest népszerű jégbárjában, ahol a téli kabát mellett még kesztyűt és sapkát is tanácsos viselni, ugyanis a bárban mínuszok vannak. A helyiségben minden jégből van: a poharak, az asztalok és még a szobrok is. A kánikulában sokkal többen látogatnak el ide.

Idén először a legmagasabb piros riasztást adta ki

a meteorológiai szolgálat több megyére is. Országszerte megteltek a strandok, de a Balaton és a Velencei-tó is szinte teljesen megtelt.



A nyár eddigi legmelegebb napja volt hétfőn. Mostanáig július elsején volt a legmelegebb, akkor 37,5 Celsius-fokot mértek Tiszaalpáron. Most ennél több állomáson is regisztráltak magasabb értéket. A legmelegebbet Derekegyházán mérték, ott 38 Celsius-fokig melegedett fel levegő, de országos szinten is 35 Celsius-fok körül alakultak a maximumok.

Kedden és szerdán várható lehűlés

A napi melegrekord viszont nem dőlt meg, az ugyanis 40,8 Celsius-fok. A meteorológiai szolgálat korábbi bejegyzésében arról írt, hogy a kedden és szerdán érkező hidegfront jelentős lehűlést hoz. Egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 Celsius-fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet.

A több napon át tartó hőség megviseli az emberek szervezetét. A mentőket is többször riasztották az elmúlt napokban.

Horvátországban és Görögországban is nagy volt a hőség

Szinte elviselhetetlen volt a hőség a külföldi országokban is. Néhány percnél többet nem lehetett a tűző napon tölteni, még a gumipapucsok is megolvadtak.

Dubrovnik óvárosában szinte teljesen kiürült a korzó. A rekkenő hőségben alig lehetett pár turistát látni az egyébként mindig zsúfolt sétálóutcában. Az ázsiai látogatók ernyővel védekeztek a napsugarak ellen, a helyiek folyamatosan a szökőkutakban frissítették fel magukat. Az utcai árusok is alig bírták elviselni a levegőtlenséget és a rendkívül magas páratartalmat. A horvát meteorológiai intézet szerint

a hétfői volt az idei nyár legforróbb napja Dalmáciában.

Árnyékban is 40 Celsius-fok körül alakult a hőmérséklet. A hatóságok mindenkit figyelmeztettek, hogy ha teheti, maradjon légkondicionált helyiségekben.



Nem messze innen, Görögországban is tombol a hőség. A kiszáradt aljnövényzet és a viharos szél miatt csak nehezen bírnak az erdőtüzekkel. Vasárnap éjjel egy lakóház kertjében csaptak fel a lángok a főváros közelében. A tűz gyorsan terjedt, és a Peaniát Athéntől elválasztó 1000 méteres hegy teljesen leégett.

Bárhol kialakulhat egy újabb tűz

Másfél száz katasztrófavédő, több mint 40 tűzoltóautó és nyolc speciális helikopter folyamatosan dolgozott, így hétfő délutánra sikerült megfékezni a tűz terjedését. A görög hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet és viharos szél miatt bárhol újabb tűzfészkek lobbanhatnak lángra az elkövetkező napokban.

A Kanári-szigeteken még továbbra is küzdenek a nagy melegben keletkezett erdőtűzzel. Hétfő reggelre másfélszeresére, 1500 hektárra nőtt a felperzselt terület nagysága. Egy 20 kilométeres sávban ég a bozótos és a fenyveserdő. A helyi hatóságok már őrizetbe vették és kihallgatták azt a középkorú helyi férfit, aki az erős szélben forrasztási munkát végzett, és feltehetően ő okozta a tüzet.

Három településről a teljes lakosságot, mintegy ezer embert költöztetett ki ideiglenes befogadótáborokba a tűzoltóság.

Nyugat-Európát már elérte a hidegfront

Időközben Nyugat-Európát dél felől már elérte az a hidegfront, ami véget vet az újabb, augusztusi hőhullámnak. Mennydörgéssel, villámlással, orkánerejű széllel érkezett meg a lehűlés Barcelonába. Rövid időn belül 10 Celsius-fokot esett a hőmérséklet. Pár perc alatt 20 milliméter csapadék hullott, a város egyes részein villámáradások pusztítottak. A házak pincéjébe betört a víz, a leszakadt villanyvezetékek és a sínekre dőlt fák miatt pedig leállt az elővárosi vasúti közlekedés.