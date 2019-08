Részletesen vallott egy nő arról, hogyan zaklatta őket Donáth László

Korábban már több eljárás is indult az evangélikus egyházon belül Donáth László volt MSZP-s parlamenti képviselő ellen, aki jelenleg is egy fővárosi szeretetotthon lelkésze. Most azért került reflektorfénybe, mert sajtóhírek szerint szexuálisan zaklathatta kollégáit. A lelkész eddig nem cáfolta a vádakat, csupán annyit nyilatkozott, hogy lejáratókampány zajlik ellene. Lánya, a momentumos Donáth Anna sem adott érdemi választ az újságírók kérdéseire. Mindeközben a 888.hu-nak az otthon egy volt dolgozója részletesen beszámolt arról, hogy milyen atrocitások érték őt és munkatársait Donáth László miatt – közölte az M1 Híradója.