Rákapcsol a nyár – Kánikula lesz hétvégén

Másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos a közelgő kánikula miatt. Szombattól tikkasztó lesz a meleg, várhatóan hétfőn tetőzik, akkor a Dunántúlon akár 37-38 fok is lehet. Szakértők mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A vízművek több helyen is készül már a tikkasztó kánikulára – közölte az M1 Híradója.

Pénteken országszerte szinte mindenütt 30 fok felett volt a hőmérséklet. Sokan már hozzászoktak az idei nyár meghatározó jelenségéhez, a hőhullámhoz.

Az egyre melegedő időjárás miatt napról-napra többen vannak a fürdőkben. A nyíregyházi strandon telt házra számítanak a hétvégén. Bár az UV sugárzás ismét magas, ennek ellenére sokan napozással töltik az időt.

Minden korosztályt érint a nagy meleg

Kiszáradással, napszúrással, keringési zavarokkal viszik a legtöbb beteget a sürgősségi osztályokra. A folyamatos hőingadozás miatt gyakoribbak az epilepsziás rohamok és korábban indulnak meg a szülések is. Az orvosok szerint a magas hőmérséklet valamennyi korosztályt és az egészséges embereket is érinti.

A krónikus betegekre azonban különösen veszélyes.

Bevetésre készen állnak a lajtoskocsik a Zalavíz Zrt. telephelyén. Párakapuk mellett, amikor pedig szükség van rá vízosztással segítik az embereket a kánikulában. A hétvégén legalább 20 százalékkal magasabb vízfogyasztásra számítanak. Ezért arra kérik az embereket, hogy csak a legszükségesebbre használják az ivóvizet.



A szakemberek szerint a nyár legforróbb napjai következnek. Hétvégén az ország jelentős részén 30 fok feletti hőmérséklet várható, Hétfőn pedig a hőmérséklet több helyen elérheti a 37 fokot is. Idén először adott ki harmadfokú, vagyis vörös figyelmeztetés a meteorológiai szolgálat.

Másodfokú hőségriasztást rendeltek el

A nemzeti népegészségügyi intézet pedig szombattól hétfő éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el. Arra figyelmeztetik az embereket, hogy fogyasszanak a megszokottnál nagyobb mennyiségű folyadékot, védjék bőrüket a napsugárzástól, illetve 11 és 15 óra között, ha lehet egyáltalán ne tartózkodjanak a napon.

Javában zajlik a Sziget-fesztivál is Budapesten, ahol több tízezer ember bulizik ezekben a napokban, ezért ott is rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hőség miatt.

A forró napokat sokan töltik a vízpartoknál. Az idei augusztus legforróbb hétvégéje sokakat csábít le a Balaton partra, az önfeledt pancsolás azonban rejthet veszélyeket. A többség azonban

tisztában van a biztonságos fürdőzés szabályaival.

Persze van aki úgy gondolja, a szabályok közül is van kivétel. Éppen ez okozza a legtöbb halálos balesetet. Az alkoholfogyasztás mellett pedig gyakori probléma az is, hogy olyanok is bemerészkednek a mély vízbe, akik nem tudnak úszni vagy idős betegek. Idén augusztus elsejéig már öten fulladtak a vízbe.



Sok a vízibaleset

A rendőrség adatai szerint a Balaton partján egy forró nyári napon átlagosan 300 ezer ember fordul meg, ennek körülbelül fele a kijelölt fürdőhelyeken. 138 ilyen partszakasz van a magyar tenger körül. Statisztikák szerint éppen ezeken a strandokon történik a legtöbb vízi baleset. Ugyan tavalyhoz képest a számuk csökkent: a balatoni vízirendőrség idén augusztus elejéig összesen 204 személyt mentett ki a Balatonból, míg tavaly ugyanebben az időszakban 274-et.

A Balatoni Vízirendészet idén új eszközökkel is védi a fürdőzőket, például tesztelés alatt áll egy vízi mentőágy is.

Fokozott figyelemre hívták fel a figyelmet

Hátra van még a nyár utolsó hónapja az augusztus 20-i hosszú hétvégével együtt. Ebben az időszakban kiemelten sok segélyhívásra számítanak. A vízirendészek arra kérik a strandolókat, hogy figyeljenek egymásra, figyeljék a part menti tiltótáblákat és a viharjelzéseket is.

A Dunán is folyamatosan ellenőriznek a rendőrök,

azt figyelik, betartják-e a fürdőzők a szabályokat. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrei Budapesten, a Kopaszi-gátnál lévő rendőrségi kikötőből kiemelten ellenőrzik a strandolókat. A Duna fővárosi szakaszán például egyáltalán nem szabad fürdeni. A vízirendőrök nagy teljesítményű motorcsónakokkal járják a strandolásra alkalmas kavicsos, homokos partszakaszokat, hogy figyelmeztessék azokat, akik a tiltás ellenére bemerészkednek a folyóba.



A Római parton a járőröknek öt percen belül két felnőttet és négy gyereket is ki kellett küldeniük a vízből, mert tiltott helyen fürödtek. A rendőrök a kisebb szabálysértéseknél csak figyelmeztetnek, de komolyabb esetekben már szankciót is alkalmazhatnak.

Folyamatos a rendőri jelenlét

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói a folyó teljes, 413 kilométer hosszú magyarországi szakaszát ellenőrzik. A budapesti őrs a folyó Ercsi és Vác közötti, mintegy 70 kilométeres szakaszáért felel. A rendőrök azt mondják, a folyamatos jelenléttel a vízi baleseteket akarják megelőzni.

A mostani ellenőrzés is bebizonyította, hogy a folyó veszélyes üzem. Tavaly 40-en fulladtak a Dunába és az idén a Hableány katasztrófa áldozatait nem számolva is hasonló helyzet várható. A másik nagy magyarországi folyó, a Tisza tavaly négy áldozatot szedett és az idén már öten fulladtak a folyóba.