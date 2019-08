Újra divat a Balaton, nagyobb, mint valaha

Ma már nemcsak kedvelt nyaralóhely a tó és környéke, hanem a különlegesen jó ételek és italok fogyasztására is lehetőséget nyújtanak az itt található pincészetek, éttermek, bisztrók és cukrászdák.

(Fotó: MTI/Varga György)

A Balaton északi partján, a Balaton-felvidék vulkanikus, kiváló kitettségű lejtői évszázadok, sőt évezredek óta érlelik a zamatos szőlőt. A legkiválóbb balatoni fehérborok talán Badacsony tanúhegyein teremnek.

A Kisörsi-hegy déli lejtőjén magánarborétum húzódik meg. Az első ritka fenyőfajtákat Folly Gyula, a pécsi Zsolnay család háziorvosa hozta ide, aki a terület akkori birtokosaitól, a Csigó családtól kapott engedélyt a legmeredekebb, sziklákkal tarkított terület beültetésére. Mára ezek a százéves telepítések „fenyőmúzeumként” pompáznak a Balaton mindig elegendő párát kibocsátó vize fölött – hangzott el az M1 Itthon vagy! című műsorában.

Az arborétum csaknem fele ma is szőlőültetvény,

ahol szinte az összes borvidékre jellemző fajta megterem, elegendő utánpótlást nyújtva a látogatók hűsítő fröccsözéseihez. Az egyik különleges italuk a budai zöld, egy frissebb, citrusos–zöld almás karakterű bor, amelyből a fröccs is kiváló. De a hely a kisebbeknek is kedvez, hiszen szörpök is készülnek, például levendulából és citromfűből.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Honéczy Barnabás)

Az arborétumban nemcsak jó italokat lehet fogyasztani, remek ételek is várják a látogatókat, akik a nyitott látványkonyhának köszönhetően meg is nézhetik, hogyan készül a kért fogás. A meleg nyári napokon ugyanakkor sokan csak nassolgatni szeretnek a bor mellé, és erre kiváló javaslat néhány szelet finom sajt.

Hobbiból hivatás

Nemesvámoson, a Tekeres-völgy bejáratánál, a Kovács család több mint tíz éve foglalkozik sajtkészítéssel. Eleinte lovakkal foglalkoztak, a családfő ugyanis fogathajtásban versenyzett. A közel harminc ló mellé a család hobbiból vett egy tehenet. A magyar és svájci sajtkészítő kurzusok elvégzése után vettek még teheneket, ma már 20 van, és sajtműhelyük minden nap termel.

Balatonfüredet már régóta az északi part patinás városaként ismerik,

a több mint 200 éves fürdőtelep körül kialakult polgári környezetével együtt. A fürdőtelep központjában, a mai Blaha Lujza utca egyik csinos háza 224 éve épült, családi villaként. Később a telep körorvosa bérelte ki lakásnak az emeletet, rendelőnek a földszintet, szemben pedig gyógyszertárat nyitott. Aztán, ahogy egyre népszerűbb lett a balatoni fürdés és a város, egyre több étteremre, kocsmára, cukrászdára volt igény.



A Láng család 1917-ben nyitotta meg az első cukrászdát ebben az épületben. A Láng cukrászda és falatozó 1925-re a fürdőtelep leglátogatottabb üzlethelyisége lett. A családfő halála után azonban özvegye már nem akart az üzlettel foglalkozni, így eladta egy nagykanizsai cukrászmesternek, Filipovics Istvánnak, aki 1957-ig vitte tovább a boltot.

Ma is családi vállalkozás

A környék leghíresebb cukrászdája volt, de nem kerülhette el az államosítást. A rendszerváltozás után több hullámvölgyet is átvészelt. Ma újra családi vállalkozás működteti a helyet. Akár bundás kenyeret is reggelizhetünk a Kedves cukrászda és kávéház elnevezésű helyiségben. A családias miliőhöz sokat hozzátesz a család.

Balatonfüred

új gasztronómiai tengelye lett mára a Blaha Lujza utca,

az utcabeli vendéglátóhelyek példás összefogásban szerveznek hangulatos zenés esteket, és segítik is egymást. Itt süti kenyereit a közgazdászból lett péklány, Zeliska Orsolya. Először budapesti otthonában kezdte a kenyérsütést, kísérletezett, végül a szenvedélye egy pékiskoláig repítette, és amikor már saját élesztőmentes kovászát is sikerült kialakítania, férjével közösen elhatározták, pékséget nyitnak.

A Jókai sétahajó Balatonfürednél (Fotó: MTI/ Mohai Balázs)

Minőségi és válogatott alapanyagok

A kézművespékség nem attól kézműves, hogy nem használnak gépeket, és mindent kézzel készítenek. A hangsúly a minőségi, válogatott alapanyagokon van, a kellő odafigyelésen, a lassan kelesztés technológiáján. Itt csak lisztből és vízből készül a kenyér, valamint kovászból, amely szintén lisztből és vízből készül. Az élesztőmentes kenyerek itt a kelési idővel együtt 36 óra alatt készülnek el búza- és rozslisztből.

Füredtől alig pár kilométerre, Tihany félszigetének szinte legtetején álló étteremben, a Malackrumpli étteremben nem követik, hanem megelőzik a gasztrotrendeket. A tiszta, adalékmentes nyersanyag itt is alapvetés, sőt nem használnak egzotikus fűszereket sem. Mindent igyekeznek úgy felhasználni, hogy a lehető legkevesebbet vegyenek el belőle és a lehető legkevesebbet adjanak hozzá. A bisztró így bátran használja a „farm to table” kifejezést.

Az étterem első, még Füreden nyitott verziója kisebb gasztroforradalmat robbantott a Balaton-felvidéken. Gyorsan megszülettek az első ikonikus ételek, mint például a saját fejlesztésű pulled pork, azaz a tépett disznó szendvicsük. De ilyen az olasz porchetta mintájára fejlesztett fogásuk is. Rómában ez egy utcai gyorsétel, de itt nem paninóban (szendvicsben), hanem tányéron tálalják, de ugyanúgy sült disznóból készül kézművesburgonyával.

Felejthetetlen strandételek a Neked főztem étteremben

A parányi, mindössze öt négyzetméteres üzlethelyiségben felejthetetlen strandételeket készít egy Zánkára költözött házaspár. Mindketten a budapesti gasztroközegben dolgoztak korábban, aztán egyszer csak elegük lett a főváros zajából. A Neked főztem étterem lényege, hogy teljesen más ételkínálatot mutasson meg, mint ami a strandokon jellemző.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

Kultikus hamburgereik akkora tömeget vonzottak a kis büféhez, hogy nem tudták már minőségben kiszolgálni a vendégeket. Így most gasztrokocsmaként üzemelnek a település felső részén egy régi iskolaépületben. Ma már Balatonfüreden is van egy éttermük.

A Balaton-felvidék talán legvarázslatosabb környéke a Káli-medence.

Zakar Kata lakberendező is beleszeretett a környékbe, és nyitott egy kisebb éttermet Köveskálon. Azóta már több mint egy évtized eltelt, és a hely megkerülhetetlen tényezővé nőtte ki magát a balatoni gasztronómiában.

A Kővirág étteremben, nemcsak a berendezés egyedi, de az ételek is különlegesek. Tájjellegű bisztrókonyhát visznek a környékre jellemző alapanyagokkal. A friss trendekhez alkalmazkodva nem hosszú az étlap, de mindig friss és naprakész. A bútorokat és tárgyakat természetesen a lakberendező tulajdonos maga válogatta össze, főleg vidéki piacokról és saját családi örökségéből.

Gasztrotérkép segíti az eligazodást

A Balaton-felvidék bőségesen tartogat még érdekes gasztrohelyeket, az eligazodást pedig ma már térkép is segíti. A Balatoni Gasztrotérkép iránytű, mert az a célja, hogy olyan helyeket mutasson meg az ide látogatóknak, ahol egy magasabb minőségű gasztronómiával és igazi gasztroélményekkel találkozhatnak. A Balatoni Gasztrotérképet már online is böngészhetjük.