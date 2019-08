Zaklatás gyanúja miatt nyomoznak egy szeretetotthonban

Nyomozás indult szexuális kényszerítés gyanúja miatt az egyik budapesti szeretetotthonban. A rendőrség szerint egyelőre gyanúsított nincs, ismeretlen tettes ellen nyomoz. A TV2 úgy tudja, az otthon egyik lelkésze zaklathatta kollégáját. Információik szerint Donáth Lászlóról, korábbi MSZP-s parlamenti képviselőről lehet szó. Donáth László szerint politikai lejárató kampány zajlik ellene – közölte az M1 Híradója.

„Politikai lejáratókampányról van szó” – így reagált a Népszavának Donáth László a kialakulóban lévő zaklatási botrányra. A TV2 néhány napja ugyanis bemutatott egy interjút, amelyben egy III. kerületi szeretetotthon lakójának a rokona arról beszélt, az intézmény egyik lelkésze zaklatja kollégáit, és volt, aki emiatt már a felmondását is beadta. Az anonimitást kérő hozzátartozó szerint a zaklatót sokáig fel sem merték jelenteni, mert féltek a következményektől.

A TV2 úgy tudja, Donáth László evangélikus lelkészről, egykori szocialista országgyűlési képviselőről lehet szó, aki jelenleg a szeretetotthon lelkésze, illetve igazgatótanácsi elnöke.



Az M1 megkeresésére a rendőrség megerősítette, hogy valóban érkezett feljelentés, júniusban pedig nyomozás is indult szexuális kényszerítés gyanúja miatt, ám idáig nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

Donáth László egy lapinterjúban most azt mondta, hivatalos értesítést egyelőre nem kapott, ezért nem akar nyilatkozni. Az M1 Híradó hiába kereste az egykori szocialista országgyűlési képviselőt, Donáth László nem válaszolt a kérdéseikre.

A sajtómegkeresések ellenére lánya, Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője sem reagált az ügyre. Az Origo.hu ugyanakkor arra emlékeztetett, két hónapja Donáth Anna még határozottan kiállt a nőket érő zaklatások minden formája ellen. Azt írták, a momentumos politikus nemrég még úgy nyilatkozott: „számára már az is zaklatásnak minősül, ha valaki figyelmen kívül hagyva az ő akaratát belép a komfortzónájába, és az is zavarja, ha például idősödő politikusok összesúgnak mögötte, mert jól néz ki, és ezt a tudtára is adják.”