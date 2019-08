Kezdődik a 27. Sziget fesztivál

Az óbudai Hajógyári-szigeten augusztus 13-ig zajló eseménysorozat nyitónapján a brit világsztár, Ed Sheeran koncertjét övezi a legnagyobb érdeklődés, de gyakorlatilag valamennyi helyszínen elindulnak a programok szerdán.

Idén hatvankét országból érkeznek fellépők, mintegy ezer program lesz a fesztiválon. Koncertet ad a nagyszínpadon mások mellett a Franz Ferdinand, Richard Ashcroft, a The 1975, Martin Garrix, Macklemore, a National, Post Malone, a Florence + The Machine, Johnny Marr, a Twenty One Pilots és a Foo Fighters.

A második legnagyobb helyszínen, az A38 sátorban lép fel például Frank Turner, a Razorlight, a CHVRCHES, Xavier Rudd, James Blake, Richie Hawtin, a Broken Social Scene és a Metrik. A Petőfi Rádió – Telekom VOLT Színpad a hazai élmezőny mellett külföldi fellépőket is kínál.

Az idei fesztivál augusztus 7. és 13. között zajlik le (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A Love Revolution kampány jegyében a koncertek közötti átállások alatt mások mellett Jane Goodall ENSZ-békenagykövet, világhírű csimpánzkutató, Emi Mahmoud költő, aktivista, az UNHCR jószolgálati nagykövete vagy az amerikai táncos Drew Dollaz szól a közönséghez. A Sziget tavaly indított Love Revolution kampánya az emberi jogok védelmére, a rasszizmus elleni fellépésre, a zöld bolygó megóvására, a környezetvédelemre, a háborúellenességre fókuszál.

Idén is lesz Global Village (Világfalu), Afro-Latin-Reggae Falu, Hungarikum falu, klasszikus, opera- és jazzszínpad, színház- és táncsátor, a Nagy Utcaszínház fellépője a Les Commandos Percu ütősökkel operáló csapata. A Cirque du Szigeten francia, etióp és kanadai társulat is bemutatkozik, a Német Turisztikai Hivatal a Bauhaus 100. évfordulója alkalmából virtuális térrel várja az érdeklődőket, és hagyományosan sportzónát is kialakítanak. Idén is kinyit a Civil Sziget, a Sátorok Határok Nélkül helyszín a migráció, a kulturális sokszínűség kérdéseivel foglalkozik.