Látogassunk el a fővárosi állatkertbe, ha szuperhősöket szeretnénk látni

Szuperhősök tényleg vannak, és nemcsak a mozivásznon meg a képregényekben, hanem ha jól körülnézünk, akkor meglátjuk, hogy a környezetünkben is. Ilyenek például a rovarok, amelyek fantasztikus súlyemelők – hangzott el az M1 Kék bolygó című műsorában.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Ez azért is van, mert máshogy működnek az erőhatások kisebb és nagyobb méretben. Az a szerkezet, ami mondjuk az ízeltlábúakra jellemző, a saját méretükben komoly erőkifejtésre lenne képes. Viszont ha felnagyítanánk az ízeltlábúakat egy elefánt méretére, akkor a saját súlyukat sem tudnák azzal a testalkattal megtartani, és összeroskadnának saját maguk alatt – mondta Hanga Zoltán, Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

A legnagyobb teljesítmény a hangyáké

A hangyák teljesítménye az egyik legfantasztikusabb. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a munka hősei. A Fővárosi Állat- és Növénykertben a levélvágó hangyák bolyának mindig újabb és újabb levéldarabkákra van szüksége, hogy a csapatnak egyedüli táplálékul szolgáló gombát nevelni tudja.

A rakomány több tízszerese is lehet egy-egy állat testtömegének.

Hogy ha egy ember arányaiban olyan erővel rendelkezne, mint egy hangya, akkor valószínűleg kisebb teherautókat, akár megrakva is, két kézzel is arrébb tudná tenni. De arra is képesek lennénk, hogyha nem sikerülne rendesen beparkolni, akkor fel tudnánk emelni az autót, és a helyére tudnánk igazítani – tette hozzá Hanga Zoltán.



Az eltűnés mesterei a botsáskák

Sokak által áhított képesség a láthatatlanná válás. Míg mi, emberek a megalázó pillanatokban vágyunk az észrevétlenségre, a természetben rendkívül gyakran ez élet-halál kérdése. Az eltűnésben a botsáskák remekelnek.

A botsáskák a rovarok világának egyik legnépesebb csoportja. Rengeteg dolgot tudnak utánozni, nem csak a botokat. Vannak olyan fajok, amelyek leveleket, vannak olyanok, amelyek kérgeket utánoznak, vannak olyanok, amelyek fiatal korban kellemetlen ízű hangyákra próbálnak hasonlítani, és van, amelyik pedig madárürüléket imitál – magyarázta Szilágyi Zsolt, a Fővárosi Állat- és Növénykert állatkerti gondozója.

Párzó botsáskák a Fővárosi Állat- és Növénykertben (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Annyira szuper a megtévesztés a vándorló levél esetében, hogy

még az állat mozgása is egy szélfútta levelet idéz.

A madarak között is vannak szuperhősök

A madarak között is szép számmal akadnak extra képességűek. A kacagójancsi, más néven kacagó kokabura stabil fejtartásán még a harckocsik lövegtornyainak mérnökei is ámulnának. Hogy honnan kapta a nevét a bájos, Ausztráliában honos madárka?

Neki is van szuperképessége, méghozzá az, hogy a reakciói nagyon gyorsak. A szem, az idegrendszer és a mozgás összehangoltsága olyan jó, hogy villámgyorsan el tud kapni például különböző zsákmányállatokat. A leglátványosabb, ha kígyóra „vadászik”.

Ha becélzott valamit a szemével és a fejével, akkor hiába mozgatjuk a testét jobbra-balra, ugyanabban a helyzetben képes a fejét tartani, vagyis sem a szemét, sem pedig a csőrét nem veszi le arról a célról, amit kinézett magának – mondta Hanga Zoltán.

Tehát a túléléshez nagy szerencséjének kell lennie annak az élőlénynek, amelyre egy kacagójancsi szemet vet.