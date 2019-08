A Sziget nyitónapi koncertje már teltházas

Kezdődik a Sziget Fesztivál, a szerdai nyitónap már biztosan telt házas lesz. Tavaly több mint félmillióan vettek jegyet. Bár a hivatalos megnyitóig még van idő, de már most sok ezren táboroznak a Hajógyári-szigeten – hangzott el az M1 Híradójában.

Már állnak a biztonsági kerítések a bejárat előtt, a jegyátvételi pontok pedig már csak a fesztiválozókat várják.

A főváros legnagyobb zenei és kulturális rendezvénye szerdán kezdődik és egy hétig tart. Ez idő alatt sűrűbben közlekednek majd a BKK egyes járatai. A szentendrei HÉV-en kívül a nagykörúti járatok, valamint a 901-es és 918-as éjszakai buszok is gyakrabban indulnak a megszokottnál. A fesztivál ideje alatt transzferbuszok is járnak majd a Liszt Ferenc-repülőtér és az Óbudai-sziget között.

A fesztivál ugyan csak két nap múlva kezdődik, a Sziget területén már hétfőn több ezren tartózkodtak. Ez a holland baráti társaság a sátrakat is felállította. Azt mondják: többen most először járnak Budapesten.



„Ez az első alkalom, hogy itt vagyok a Szigeten. A barátaim már jártak itt többször is, de még nem nézték meg a fővárost. A következő egy két napban az a tervünk, hogy megnézzük a nevezetességeket” – mondja egy a holland férfi.

A nagyszínpadon már az utolsó simításokat végzik a szakemberek. Benis Dániel műszaki igazgató elmondta: a Sziget idén három héten keresztül épült, a fesztiválozókat pedig húszezer ember szolgálja majd ki. A biztonságra több mint ezer ember figyel majd a nap 24 órájában.

Sok lépcsős olyan biztosítási rendszer, aminek köszönhetően én azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai és az idei évi várakozások szerint ma Budapesten a Szigetnél biztonságosabb szórakozóhely nincsen – mondta Benis Dániel.

A koncertek mellett idén is gazdag kulturális programkínálat várja az érdeklődőket. A cirkuszi, színházi és táncos előadások olyan témákat is megjelenítenek, mint

a környezettudatosság vagy az emberi jogok védelme.

:A Sziget látogatók megszokhatták, hogy a Sziget az nemcsak egy zenei, hanem egy multikulturális fesztivál, ahol a zenei programok mellett nagyon sok más előadó művészeti program is található. Többek között gazdag nemzetközi cirkusz, színház, tánc, utcaszínházi fesztivál is megbújik a fesztivál keretei között – emelte ki Kardos József programigazgató.

A Sziget főszervezője elmondta: idén hatvankét országból érkeznek fellépők és mintegy ezer program fog gondoskodni a szórakozásról. Kádár Tamás hangsúlyozta: idén a fesztivál történetének legerősebb zenei felhozatala lesz hallható.

„Ed Sheerannel nyit az idei Sziget Fesztivál, azt gondolom, hogy ez egy óriási szenzáció és szerintem egy fantasztikus zenei csemege lesz az utolsó napon is a Foo Fighters koncert, ami 2,5 órás show, most már tudjuk, hogy pontosan ennyi lesz és előttük lép fel a Twenty One Pilots.

Én kiemelném még Post Malone-t is a hétvégéből, mert ő egy nagyon friss, nagyon érdekes előadó. De hát én azt gondolom, hogy annyi helyszín van a fesztivál területén, hogy

minden zenei ízlésnek eljönnek a legfontosabb képviselői” – közölte Kádár Tamás.

Tavaly látogatócsúcs is született, több mint félmillióan szórakoztak a hét nap alatt. A szervezők idén is hasonló létszámra számítanak, a szerdai nyitónap már hetek óta teltházas, amin a Magyarországon először fellépő angol énekes, Ed Sheeran lesz a fő előadó.