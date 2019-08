Ismét több helyen lecsapott a vihar

Egyelőre nincs megállás: ma is többfelé lecsaptak a viharok. A Tisza-tónál elmosta a nemzeti vágta előfutamát egy heves zivatar, az Alföldön máshol is volt felhőszakadás, sőt a Balatonnál is dörgött, villámlott, sokan fedezékbe siettek a strandokon.