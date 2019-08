Balatoni séta – Balatonkenesétől Badacsonyig érdekes történelmi helyek tárulnak elénk

Balatonkenesének több ezer éves története van, de Balatonfüred is meghatározó helyszín volt a régi időkben. Balatonszepezden gyönyörű skóciai kastélyokra hasonlító épület várja a látogatónak, és a badacsonyi Ify-kápolna is érdekes történetet hordoz magában.

Balatonkenesét 990-ben ajándékozta Géza fejedelem a Veszprémvölgyi apácáknak. Valaha itt a legfontosabb tevékenység a szőlőtermesztés volt. A kenesei magaspart, az a természeti képződmény, amely fémjelzi a települést, és amelyet ma már szinte mindenki ismer – mondta el Kovács Emőke Balaton-kutató a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Kenese története azonban nem itt kezdődik, hiszen

évezredes források is említették.

Kiemelte, szinte minden egyes lelet árulkodik arról, hogy jelentős bortermelő hely volt. Egyházi birtokként működött, és az első jelentősebb változás a szőlő pestis megjelenése után állt be. Nemcsak ezen a településen, de a környező vidékeken is szörnyű pusztítást végzett a járvány. Kovács Emőke elmondta, ennek a mértéke olyan szinten sújtotta az egész vidéket, hogy teljesen átalakult a települések arculata, új szőlőfajtákat kellett telepíteni, és ezután jelent meg a fürdőkultúra.

1846-ban tette meg a Kisfaludy-gőzös első útját, amelynek Kenese lett az állomása, ugyanis a Pest–Budáról lejutó emberek Keneséről tudtak tovább indulni a gőzhajóval Füredre. Kiemelte, így Balatonkenese egy központi állomássá vált infrastrukturális szempontból.

A 20. században alakult ki a fürdőélet

Arról is beszélt, hogy a településen a 20. század elején alakult ki a klasszikus fürdőélet, megjelentek a különböző vízi sportok, sőt már sporteseményeket is tartottak a két világháború közötti időszakban. Hozzátette, a téli balatoni sportágakban is meghatározó szerepet töltött be a hely.

Balatonszepezd (Fotó: MTI/Járai Rudolf)

A II. világháború sajnos Balatonkenesén is nyomott hagyott, jelentősen megtépázta a települést, de ami örökségként mind a mai napig megmaradt, azok a jellegzetes faszerkezetű, facsipkés nyaralók, amelyek Kenese egész területén megtalálhatók.

Balatonfüreden áll a Jókai és a Blaha villa

Balatonfüred is meghatározó helyszín volt a régi időkben. A Jókai és a Blaha villa, valamint a számos reformkori épület mellett a Vaszary villa is várja a látogatókat a város központjában. A telket Vaszary Kolos egykori esztergomi érsek, hercegprímás vette meg a bencés rendtől, majd felépítette eklektikus stílusú, tornyos nyaralóját.

Kovács Emőke azt is elmondta, hogy a keszthelyi születésű Vaszarynak

nemrég állítottak szobrot Keszthelyen,

ugyanis nagyon fontos szerepet töltött be a katolikus egyház vezetőjeként Magyarország egyházi és politikai életében is. Ebbe az épületbe vonult vissza nyugdíjazását követően – tette hozzá.

Balatonfüreden nemcsak a Vaszary villa emlékeztet az egykori egyházi vezetőre, Vaszary Kolos volt ugyanis a füredi fürdőtelep egyik fejlesztője is. Továbbá Vaszary János festőművészről, és Vaszary Gábor íróról sem szabad megfeledkezni. Vaszary János egyik festménye például mai napig megtalálható a Balatonfüredi kerektemplomban.

Balatonszepezd központjában skót stílusú kastély áll

Balatonszepezd központjában különleges villa áll, a skóciai kastélyokra emlékeztető épület a mai Sebestyén villa. Ez Sebestyén Gyula egykori etnográfus, folklorista villája volt, aki a Balaton-felvidéken született, és a fővárosba járt bölcsészkarra. Később egy komoly és elismert tudós lett, régészettel, rovásírással és őstörténettel foglalkozott – számolt be róla Kovács Emőke. Elmondta, ilyen stílusú villa nincs még egy a Balaton környékén.

Badacsonyban, csodálatos természeti körülmények között található az Emmaus kápolna, Ify Lajos egykori fonyódi plébános lakhelye. A kápolna egyfajta menedékházként szolgált az erdőben. Kovács Emőke emlékeztetett, Ify Lajos volt az, aki a zsidó üldözések idején

felemelte hangját a diktatúra ellen,

amelyet 1945 után is folytatott. A kommunizmus idején be akarták szervezni békepapnak, de úgy döntött, hogy inkább visszavonul a Szent György-hegyi családi birtokra, ahol megépítette a kápolnát.

Az Emmanus kápolna zarándokhelyé válhatott volna

Hozzátette, a kápolna ma már nem látogatható a rossz állapota miatt, és egy korábbi lelet szerint nem a kápolnában temették el Ify Lajost, hanem az egyik temetőben nyugszik. Megjegyezte, ez valószínűleg egy tudatos félrevezetés volt a korszakban, hogy nehogy zarándokhellyé váljon a kápolna, de Ify Lajost ott temették el, a kertben lévő kőkeresztnél található meg a sírja.