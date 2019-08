Nyáron is fontos odafigyelni, hogy egészségesen étkezzen a gyermek

A nyári szünetben nemcsak az okoz gondot a családoknak, hogy hol töltsék a gyerekek a szünetet, hanem az is, hogy mit egyenek. Sok szülő mindennap dolgozik, így sokszor nehéz megoldani, hogy gyermeke egészségesen és sokszínűen táplálkozzon.

A vakáció ideje alatt is nagyon fontos betartani a napi legalább háromszori, de ideális esetben az ötszöri étkezést – közölte Fekete Krisztina dietetikus a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Ezek közül a reggelit emelte ki, amely az egyik legfontosabb napi étkezés, de sok gyermek átalussza ezt az időszakot.

Hozzátette, az ő esetükben is tanácsos legalább kisebb falatokat, gyümölcsöt, vagy akár egy turmixot fogyasztani ébredés után. Ez nem csak azért fontos, mert energiával látja el a szervezetet, hanem azért is, mert hatással van a korai elhízás, illetve a kettes típusú cukorbetegség megelőzésében. E mellett a reggeli bevitele

segít jobban odafigyelni és koncentrálni a nap folyamán.

A nyári szünetben nagyon sok család látogatja a vízpartos helyeket, mint például a Balaton, a Velencei-tó vagy a Tisza-tó környékét. Ilyenkor általában éttermekben fogyasztanak, amelyek napjainkban már bővített menüsorral rendelkeznek, így a gyermekeknek is találunk megfelelő ételeket – erről beszélt Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnöke.

Odafigyelnek az ételek összetevőire

Mint mondta, a mai új technológiák megjelenésével már azt is szabályozni tudják, hogy egy hús sokkal puhább legyen, vagy kevesebb zsiradékot tartalmazzon, amelyet a gyerekek is jobban szeretnek. A kínálatban helyet kapnak a különböző főzelékek is, amelyeket nem rántással készítenek, és oda figyelnek arra is, hogy ne legyenek túlzottan fűszerezettek.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Shutterstock)

A probléma ugyanakkor sokszor nem is az éttermek kínálatával van, hanem a szülők hozzáállásával, akik ilyenkor mindent megengednek a gyerekeknek: vattacukrot, fagylaltot, chipset, sült krumplit és hamburgereket vesznek nekik a nap bármely időszakában.

Figyelni kell a mértékletességre

A dietetikus elmondása szerint a nyár hozza magával az engedékenyebb étkezési stílust, de figyelni kell a mértékletességre. A sült krumpli mellé például kerülhetnek zöldségek, vagy desszertnek a friss gyümölcsök is megfelelők. Megjegyezte, ha mégis egy szénhidrát-gazdag ételt választanak a gyermekek, tanácsos később valamilyen aktív szórakozást választani, például úszni egyet, vagy labdázni, amivel kicsit

lemozoghatják a sok kalóriát.

Azt is elmondta, ha étteremben étkezik egy család, tanulmányozzák át az étlapot figyelmesen, akár kérjék ki a pincérek tanácsát, és próbáljanak meg egy kisebb adagot kérni a gyerekeknek. A fagylaltok is nagy kedvencek a nyári időszakban, ám ezen a területen is vannak már gyermekbarát verziók. Fekete Krisztina szerint érdemes egy joghurtosabb, vagy cukormentes verziót választani, és próbáljunk meg csak maximum két gombócot venni a gyerekeknek.

Fontos a folyadékbevitel

Hangsúlyozta, az étkezés mellett pedig nagyon fontos – főleg nyáron – a megfelelő folyadékbevitel, ezen belül pedig leginkább az ivóvíz fogyasztása ajánlott, a cukros üdítőitalokat tanácsos elkerülni. Ha mindenképp valami ízesített italra vágyunk, akkor a vízbe facsarhatunk egy citromot, és pár mentalevél bedobásával máris egy finom limonádét kapunk.