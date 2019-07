Borbély Zoltán: Minden hatósági engedéllyel rendelkezett a Hableány

Az egyik internetes hírportál szemlézte a balesettel kapcsolatos legújabb szakvéleményt, amelyben azt írták, hogy egy matrózzal kevesebb volt a fedélzeten az elvártnál, ezért a Hableány nem volt alkalmas a hajózásra. Borbély Zoltán, a Hableányt üzemeltető Panorama Deck Kft. jogi képviselője az M1 műsorában azt mondta: a Hableány minden hatósági ellenőrzésen átment, minden engedéllyel rendelkezett és minden műszaki és üzemképességi feltételnek megfelelt.

A balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát emeli ki a Clark Ádám úszódaru a Dunából a Margit hídnál (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Borbély Zoltán, a Hableányt üzemeltető Panorama Deck Kft. jogi képviselője az M1 Ma este című műsorban elmondta, hogyha van is a szakvéleménynek ilyen pontja, az biztosan nincs összefüggésben a balesettel. A halálos tömegszerencsétlenség azért következett be ugyanis, mert az ukrán hajóskapitány a megalapozott gyanú szerint nem tartotta be az előzés szabályait.

A kapitánynak jeleznie kellett volna előzési szándékát

A kapitánynak az előzés előtt jeleznie kellett volna előzési szándékát, majd pedig meg kellett volna várnia a visszajelzést, amellyel a Hableány engedélyt adott volna a manőverre. Mivel ezek nem következtek be, az előzést nem kezdhette volna meg a Viking Sigyn kapitánya.

Borbély Zoltán azt is hozzátette, hogy legyen szó bármilyen közlekedési ágazatról, az elsőbbségre jogosult nem számíthat arra, hogy az elsőbbségre kötelezett nem tesz eleget elsőbbségadási kötelezettségének.

A Hableány kapitánya nem észlelhette, hogy a Viking Sigyn nem adja majd meg az elsőbbséget, ráadásul az ukrán kapitány egy olyan helyen próbált meg a Hableány elé kerülni, ahol

nem is szabadott volna előzni,

mindezek tetejébe még észre sem vette, hogy felborította és elsüllyesztette a Hableányt. Ezen információk tudatában nem is lehet szó arról, hogy a balesetnek köze van ahhoz, hogy hány matróz volt aznap este a fedélzeten.



A Hableány minden ellenőrzésen átment

A Hableány minden hatósági ellenőrzésen átment, minden engedéllyel rendelkezett és minden műszaki és üzemképességi feltételnek megfelelt – folytatta Borbély.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az ukrán hajóskapitány letartóztatását ismét elrendelték. A Központi Budai Kerületi Bíróság a szökés, elrejtőzés valamint a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélyére hivatkozva rendelte el az újbóli letartóztatást.

Borbély Zoltán szerint ez csak egy üzenetet rejt magában, mégpedig azt, hogy a bíróság a megalapozott gyanút továbbra is fennállónak látja.

Segítségnyújtás 35 rendbeli elmulasztása miatt is gyanúsítottként hallgatták ki

A hajóskapitány letartóztatását a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség kedden azután kezdeményezte ismét, hogy a nyomozóhatóság hétfőn közölte: segítségnyújtás 35 rendbeli elmulasztása miatt is gyanúsítottként hallgatta ki a szállodahajó kapitányát, akit ismét őrizetbe is vett. A Budapesti Rendőr-főkapitányság korábban az ügyben vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetése miatt indított eljárást.

Május 29-én a Hableány sétahajó a Margit híd közelében összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval és elsüllyedt. A Hableányon

33 koreai turista, valamint a kéttagú magyar személyzet utazott,

és csak hét embert sikerült kimenteni közülük.

Ismét elrendelték az ukrán hajóskapitány letartóztatását (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Egyszer már letartóztatták

A kapitányt június 1-jén már egyszer letartóztatták, de akkor a bíróság lehetővé tette azt is, hogy

15 millió forint óvadék ellenében

Budapest területén bűnügyi felügyelet alá kerüljön, nyomkövető eszköz alkalmazása mellett. Az óvadékról szóló döntés június 12-én lett jogerős, a kapitány másnap – miután letette az óvadékot – bűnügyi felügyelet alá került.

A legfőbb ügyész ezután a Kúriához fordult, amely hétfőn kihirdetett elvi jellegű határozatában kimondta: törvénysértő volt az alsóbb fokú bíróságok döntése, hogy óvadékot engedélyeztek a hajóskapitány ügyében, mert nem álltak fenn a feltételei a bűnügyi felügyelet elrendelésének, és így az óvadéknak. A konkrét ügyben ugyanakkor a kényszerintézkedés akkor még változatlan maradt.