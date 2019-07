Több száz helyre riasztották a tűzoltókat a viharok miatt

Újra kellett éleszteni egy 15 éves fiút a csepeli strandon, miután a délutáni viharban két villám is a közelben csapott le. A mentősök már stabil állapotban vitték kórházba. Rajta kívül egy férfi is kórházba került, belső sérülésekkel. A heves zivatarok, felhőszakadások szombat óta több hullámban csapnak le az országban: több száz helyen volt és van dolguk a tűzoltóknak. A jég házakat és autókat tett tönkre, elverte a termést – számolt be az M1 Híradója.