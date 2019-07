Pár ezer forintért gondtalan lehet a nyaralás

Még mindig jelentős azoknak a száma, akik nem kötnek utasbiztosítást a nyaralás előtt. Szakértők szerint azonban e nélkül nem is érdemes elindulni. Ráadásul a biztosítási díjak csak pár ezer forintba kerülnek naponta, de nélküle több millió forintra vállalnak kockázatot.

Brutális vihar zárta a hőhullámot július 11-én Görögországban. A Halkidikí-félszigetre olyan elemi erővel csapott le a zivatar, hogy hat turista életét vesztette. A természet erejét jól példázza, hogy az Égei-tenger partján fekvő strandokon napokkal később sem sikerült helyreállítani a rendet. Az olaszországi Pescara városában hasonló volt a helyzet, ott narancsméretű jégeső is hullott július 10-én.

A Netrisk.hu felmérése szerint úti céltól függetlenül

az utazók csupán fele köt utasbiztosítást,

és ennek a körnek a 16 százaléka csak az utazás napján, az utolsó utáni pillanatban költ erre. Az alkuszcég kimutatása szerint az ügyfelek az általános kockázatok mellett elsősorban az elektronikai eszközök – mobiltelefon, tablet, számítógép – lopásának és sérülésének biztosítását keresik.

Nem érdemes nélküle elutazni

A görögországi és az olasz események is azt igazolják, hogy utasbiztosítás nélkül nem érdemes elindulnia senkinek – jelentette ki Salamon András utazási szakjogász az M1 Summa című műsorában. Mint mondta, míg korábban, amikor az emberek elutaztak, megnéztek egy várost és hazajöttek, addig napjainkban ez már lényegesen kibővült, különösen, ha az utas nem szervezett utazáson vesz részt. Ugyanis ebben az esetben az utazási iroda többé-kevésbé tud valamilyen szintű biztosítást nyújtani – tette hozzá.



A szakember számos olyan esettel találkozik, amikor az ügyfeleinek a saját pénztárcájukba kell nyúlniuk azért, mert nem kötöttek utasbiztosítást. Salamon András elmondta, „a tapasztalat az, hogy a baj pillanatokon belül bekövetkezik”.

Ilyen eset volt az is, amikor egy magyar nyaraló tengeri sünbe lépett. A talpa tele lett sebekkel, és mivel nem volt balesetbiztosítása, a szálloda orvosa mindössze csak annyit tett, hogy fertőtlenítette a sebeket, másról azonban már nem gondoskodott. Az utas nem tudott cipőt húzni, sőt még autót sem volt képes vezetni a fájdalmai miatt, így kénytelen volt repülőjegyet venni és hazautazni.

A szakember arról is beszélt, hogy

az orvosi költségek akár több millió forintra is rúghatnak

ilyen esetben, nem beszélve a hazaszállítás számlájáról, ami szintén nagy összeg lehet, ha például egy bérelt autóval okozunk balesetet. Ha ugyanis nincs biztosításunk, egy kiszolgáltatott helyzetben találja magát az utas, hiszen meg kell térítenie az okozott károkat, de az autókölcsönző társaság által lefoglalt kaució értékét is elveszíti – hívta fel a figyelmet.

A biztosítási díjak pár ezer forintba kerülnek naponta

Az utazási szakjogász elmondta, a fog begyulladásától kezdve egy makacs bélbetegségig számos dolog megkeserítheti a nyaralást. Ezért nem érdemes spórolni a biztosításon, amely az utazás kiadásainak 1 százalékát sem teszi ki. Hangsúlyozta, a biztosítási díjak pár ezer forintba kerülnek naponta, de több millió forintra vállalnak vele kockázatot. Hiszen egy baleset bármikor bekövetkezhet, és a sérültet nem fogják ellátni, ha nincs biztosítása.

A szakember szerint jó tudni azt is, hogy vannak olyan biztosítások, amelyek az egyes havária helyzetek rendezése mellett jogi segítségnyújtást is tartalmaznak. A tapasztalatok szerint akár több százezer forintot is spórolhat az az utazó, akinek az ügyét például egy vitatott karambolt követően helyi szakemberek képviselik.