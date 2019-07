Kilométeres dugók alakultak ki az európai főutakon

Ismét milliók indultak el a tengerpartok irányába, miközben a keleti vendégmunkások hazafelé igyekeznek a nyugati tagállamokból. A helyzetet tovább rontja, hogy az illegális bevándorlók miatt több schengeni belső határon is ellenőrzik az autósokat, így sokszor ott is várni kell, ahol néhány éve szinte fékezés nélkül át lehetett jutni – számolt be az M1 Híradója.