Különleges habzó csodák várják a látogatókat Balatonföldváron

Szerdától öt napon keresztül különleges habzó csodák, sörös és kulturális programok várják a déli partra látogatókat a III. Balatonföldvári Sörfesztiválon.

Az alsóörsi és keszthelyi sörfesztiválokat követően a déli partot is beveszi a Serfőzők csapata. A július 24-től július 28-ig tartó rendezvényen a közel 20 kiállító több mint száz csapolt és üveges itala között angol, belga, cseh, magyar és német kedvencek is megtalálhatók, amelyeket többek között a Fehér Nyúl Brewery, a Sümegi Sörház vagy a Gallica Hungary csapata prezentál.



A hűs italok mellett fesztiválételekkel is készülnek a szervezők: szaftos grill ételeket, Amerikát idéző füstös BBQ finomságokat, sós ropogtatni valókat és édes csemegéket is kóstolhatnak a látogatók – mondta el Katona Csaba sörtörténész a Duna Balatoni nyár című műsorában.

A rendezvényt Katona Csaba sörkóstolói és sörtörténeti bemutatói is színesítik, vezetésével a közönség is megméretheti magát a fesztivál sörivó versenyein. Jeszenszky József mesterjelölt sakkozóval sakkszimultánt rendeznek, amely már a tavalyi év során is nagy sikert aratott.

A kulturális programok egyaránt kedveznek a latin zene, a rockkoncertek vagy épp a retró slágerek szerelmeseinek is. DJ Dominique, Sergio Santos, a Madrapur és a Madarak Házi Buli Zenekar garantálja a fesztiválhangulatot vasárnapig Balatonföldváron.

A címlapfotó illusztráció.