Két hajóval bővült a vízimentők balatoni flottája

Ünnepélyes keretek között vehették birtokba a balatoni vízimentők a közadakozásból vásárolt mentőhajókat a Balatonfüredi Yacht Clubban. A Fecske és Kócsag augusztus 20-án állhat szolgálatba.

A két speciális járművet közösen avatta fel a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke, az Opus Global Nyrt. elnöke és a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója. A tőzsdei társaság és annak leányvállalata 12 millió forinttal járult hozzá a hajók megvételéhez.

A hajók, Fecske és Kócsag, bármilyen időjárási körülmények között bevethetők, könnyen lehet velük manőverezni, nagy méretük miatt pedig egyszerre 6-8 embert is ki tudnak menteni a vízből a vízimentők – mondta Bagyó Sándor Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke, aki köszönetét fejezte ki a támogatásért.

A két mentőhajó megvásárlására közadakozást hirdettek egy hete. Az 5,3 millió forintos lakossági adományt 12 millióval kiegészítette az Opus Global Nyrt. és leányvállalata, a Hunguest Hotels Zrt.

A lakossági adakozásokból fennmaradó 1,3 millió forintból a hajók rendszerbe állításának és üzembe helyezésének költségeit fedezik majd.

Amikor meghirdették a gyűjtést, tudtuk, hogy a felhívás nekünk is szól. Az üzleti világnak is van tennivalója azért, hogy a vízimentők a jövőben is azt tehessék, amire vállalkoztak” – mondta az átadó ünnepségen az Opus Global Nyrt. elnöke, dr. Mészáros Beatrix.

„A vízimentőknek köszönhetően a hozzánk betérő vendégek a vízen és a vízparton egyaránt biztonságban érezhetik magukat. Az ő felelősségvállalásuk is hozzájárul ahhoz, hogy vendégeink elégedetten térnek vissza hozzánk” – hangsúlyozta a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója, Hülvely István.

A két mentőhajót a tervek szerint Szent István ünnepén helyezik szolgálatba.