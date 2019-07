Fenntartható otthonok – Környezettudatosság a lakberendezésben

Fenntartható alapanyagokkal, a régi újragondolásával, tudatos tervezéssel és választással egészség- és környezettudatossá alakíthatjuk otthonunkat.

A kategória mindig is létezett, csak elődeink nem így hívták, hanem az éppen rendelkezésre álló, illetve a területen nagymértékben fellelhető természetes anyagokból rendezték be az élettereiket. Tulajdonképpen ez egyfajta visszatérés a gyökerekhez, és mindenképp előremutató, hogy már ezen a területen is sokat tehetünk a bolygónk és az egészségünk védelme érdekében.

A bútorgyártás is egyre inkább környezettudatos

Az ipar a globális szén-dioxid-kibocsátás tetemes részéért felelős, és nem kivétel ez alól a bútorgyártás sem. Már jó néhány olyan vállalat létezik, amely kiemelt figyelmet fordít arra, hogy csökkentse szén-dioxid-kibocsátását, de a többségre még valóban nem ez a jellemző – mondta Soós Krisztina lakberendező az M1 Kék bolygó című műsorában.

Az már jórészt ismeretes, hogy a kozmetikumok és élelmiszerek mit tartalmaznak, mert a termékek összetevőit kötelező feltüntetni. Ugyanakkor ez nem teljesen mondható el a berendezési tárgyakról és a burkolatokról, pedig sokat segítene a választás során – tette hozzá.

Egy svéd bútorüzletben a legtöbb termék fenntartható. A vállalat rendkívül

nagy gondot fordít a környezettudatosságra.



Két hasznos gyakorlatot is alkalmaznak a gyártás során, a leeső faforgácsból brikettet préselnek, és a termékfejlesztésben a leeső szövetmaradékokat és az ehhez kevert PET-palackot speciális kompozitanyaggá préselik össze, ami később a hangszigetelő paravánjaik töltetét adta – tájékoztatott Sebestyén Diána, a Kinnarps Hungary Kft. üzletfejlesztési menedzsere.

Csomagolásmentes szállítás

A legtöbb kisszék, csak úgy, mint az összes általuk gyártott bútor csomagolásmentesen érkezik az áruházakba. Újrahasznosított len takarókba burkolják a szállítás során, majd tökéletes helykihasználtságra törekedve teszik fel a kamionokra a rakományt, szintén a környezetvédelem jegyében.

Amikor a bútorokat kiszállítják, és berendezik az adott helyiségeket, a takarókat összegyűjtik, és évente pár alkalommal visszaküldik Svédországba, ahol újrahasznosítják.

Csökkentik a károsanyag-kibocsátást

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy minden hozzájuk köthető tevékenység Európában zajlik, ezzel is csökkentve a károsanyag-kibocsátásukat. Bitay Andrea blogger életét is áthatja a környezettudatosság. Éppen most újítja fel otthonát a legújabb környezetbarát irányelveknek megfelelően. Mint mondta, egy viszonylag friss tanulmányt olvasott arról, ami szerint

a lakások benti levegője jóval szennyezettebb, mint a külső levegő.

Szerinte ez egy nagyon elgondolkodtató, és azt mutatja, hogy rengeteg olyan dologgal vesszük körbe magunkat, amit nem látunk, és nem érezzük, hogy milyen káros hatással van ránk, de egyértelműen kimutatható.

Bitay Andrea szerint tanácsos használt bútort venni, ha pedig ez nem kivitelezhető, akkor lehetőleg etikus módon termelt alapanyagból, fából vagy bármilyen természetes anyagból készült bútorokat használjunk.

Egy terméknek kímélnie kell a környezetet

Egy lakás elsősorban a felhasznált anyagok minőségétől válik ökootthonná. Soós Krisztina kiemelte, fontos, hogy egy termék a teljes életciklusán át kímélje a környezetet. Ház- vagy lakásépítésnél a teljes koncepciót ki lehet úgy alakítani, hogy például csak olyan parkettát választunk, amelynek alapanyaga fenntartható erdőgazdálkodásból származik, emellett víztakarékos csapokat és energiatakarékos izzókat is alkalmazhatunk.

Fenntartható erdőgazdálkodásból származó fabútorok, károsanyagmentes falfestékek, természetes fényben úszó terek, néhány felújított örökölt bútor, és minél több természetes alapanyag – és máris fenntarthatóbb lehet az otthonunk.