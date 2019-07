Már az átadások küszöbén áll a Liget Budapest Projekt

Nehéz lenne felsorolni, hogy mi minden épül már most a Városligetben. Az ország legnagyobb játszóterétől, a Magyar Zene Házán át, az új mélygarázsokig. Az ígéretek szerint 2023-ig minden új intézmény megnyílik, és külön hangsúlyozzák azt is a beruházással kapcsolatban, hogy jóval zöldebb lesz a Városliget, mint eddig volt – számolt be az M1 Híradója.