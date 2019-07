A csárdakorszaknak már vége a Balatonnál

Egyre több olyan vendég van, aki már nemcsak a Balaton partján lévő hagyományos strandbüfékbe megy étkezni, hanem felfedezi a Balaton-régiót, vagyis azt a területet, amelyet a Balaton-parttól egyórányi autózással el lehet érni. Ehhez nyújt segítséget a Magyar Konyha gasztrokalauza és a Balatoni Gasztrotérkép is.

A balatonszemesi Kistücsök étterem (Fotó: MTI/Varga György)

A klasszikus értelemben vett „csárdakorszaknak” már vége, ma már inkább a modern és új dolgokat keresik a látogatók. Ilyen helyek a borteraszok, valamint a beach food helyek (strandbüfék), de napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a „farm to table” típusú kisvendéglők – erről beszélt Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője a Duna Balatoni Nyár című műsorában.

Hozzátette, az ilyen helyek foglalják el a Magyar Konyha idei balatoni gasztrokalauzában a top 10-es lista jelentős részét is. Szerinte azért kedvelhetik az ilyen helyeket az emberek, mert valóban a tóparti gasztronómia élményét kínálják.



A Balaton-környéki gasztroforradalmat a borászatok indították, hozzájuk zárkóztak fel az éttermek, vendéglők, megalakult a környék minőségi gasztrohelyeit tömörítő Balatoni Kör, és mára a Balaton Magyarország egyik vezető gasztronómiai régiója lett, elevenítette fel egy korábbi eseményen Vinkó József.

A kevesebb több

A Magyar Konyha gasztrokulturális magazin 43 éve jelent meg először, így ez Közép-Európa legrégebbi, folyamatosan megjelenő gasztromagazinja

A gasztrokiadványról szólva felidézte, a balatoni kalauzt 2013-ban még csak 170 hellyel adták ki, tavaly azonban ez a szám négyszázra emelkedett. Idén szigorítottak az elvárásaikon, közel 1500 helyszínre látogattak el,

ezt követően került 333 cím a kiadványba.

Nemcsak éttermek kaptak helyet benne, hanem borteraszok, cukrászdák, romkocsmák és kisvendéglők is. Sőt még különböző termesztők elérhetőségeivel is foglalkozik. A kalauz elsősorban az ínyenceknek és a tudatos vásárlóknak szól. Vinkó József szerint húsz-harminc olyan helyet is tartalmaz, amely megér egy önálló utazást is.

Gasztrotérképen is keresgélhetünk

Hasznos lehet beszerezni a Magyar Konyha kiadványa mellett a Balatoni Gasztrotérképet is, mely olyan éttermeket, borászatokat, cukrászdákat és egyéb helyszíneket tüntet fel, amelyek elkötelezettek a folyamatos és magas minőségi vendéglátás iránt.

A papíralapú és az online térképen keresztül olyan éttermeket próbálnak bemutatni, amelyek nem csak klasszikusan nyáron vannak nyitva, hanem egész évben – mondta el Szauer Judit, a Balatoni Gasztrotérkép alapítója a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. A Balaton esetében természetesen ez azt jelenti, hogy nyáron, ősszel és tavasszal mindig, télen pedig hétvégente üzemelnek a vendéglátóipari helyiségek.

A Balaton vendéglátós helyeit felvonultató térkép ötletét 2010-ben kezdték el megvalósítani. Akkor még csak néhány helyet ajánlottak, ma már több mint 65-öt, ami azt is jelenti, hogy

sok fantasztikus vállalkozót találhatunk meg összegyűjtve egy helyen.

Szauer Judit szerint egyre több olyan vendég van, aki már nemcsak a tó partján lévő hagyományos strandbüfékbe megy étkezni, hanem felfedezi a Balaton-régiót, vagyis azt a területet, amelyet a Balaton-parttól egyórányi autózással el lehet érni.

A térkép összeköti a termelőt az éttermessel

A helyi termelők ma már jobban érvényesülnek a helyi vendéglátásban, hiszen az olyan platformok, mint a szóban forgó gasztrotérkép segíti összekötni a termelőket és az éttermeseket. Egyre több termelő látta meg a lehetőséget abban, hogy érdemes jelen lennie különböző rendezvényeken, piacokon, érdemes kommunikálnia, hiszen így termékeik bekerülnek az éttermekbe.

Ez azért is rendkívül fontos, mert egy térség gasztronómiáját úgy lehet fenntartani, ha a helyi termékeket fogyasztják a vendégek, mondta Szauer.

A gasztronómia több összetevőből áll

A gasztronómia komplex dolog. Olyan élmény, amely több összetevőből áll: az étel, az ital, a környezet és a kiszolgálás minőségéből.

A Balaton-régió egyre több olyan hellyel büszkélkedhet, amely ezt az élményt nyújtja a vendégek számára.

A térkép már nemcsak fizikailag hozzáférhető, hanem fejlesztettek hozzá egy applikációit is, tehát digitális formában alkalmas arra, hogy információkhoz jussanak a Balaton-partra látogatók. A program minden típusú okostelefonnal kompatibilis és minden online áruházból ingyenesen letölthető.