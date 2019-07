Megkezdődött a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program

Elindult a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés azzal a céllal, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot 2019-ben minden eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva szervezi meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kedden.

A program támogatottsága évről évre növekszik, az adományozók száma pedig tavaly minden addigi rekordot megdöntött: a 19 magyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019 személy adományozott, a határon túli adományozók száma pedig jelentősen meghaladta a 2000 főt. Az összegyűjtött búzaadomány mennyisége már második éve lépte túl a 600 tonnát, amely 80 ezer rászoruló gyermek részére biztosít magyar kenyeret. A felajánlott búzából készült liszt nagy részét minden évben a program kiemelt kedvezményezettjei kapják, de a korábbi évekhez hasonlóan újabb karitatív szervezetek is csatlakozhatnak.

A NAK már megalakulása óta, 2013-tól a MAGOSZ-szal együttműködve szervezi a jótékonysági programot, ezen keresztül a közösségek és a rászorulók támogatását. A NAK eleinte stratégiai partnerként, 2015 óta pedig már főszervezőként vesz részt az egész éves rendezvénysorozaton.

A Magyar Örökség-díjas Program társadalmi bázisa az elmúlt években tovább erősödött, amit a felajánlók száma mellett egy másik dolog is bizonyít: a MAGOSZ átvette a Magyarok Kenyere Program lebonyolítási jogait, egyben a Magyarok Kenyere Alapítványt is, amelynek kuratóriumában mostantól határon túli személyek is helyet foglalnak.