Paradicsomi élővilágot teremtettek a legújabb magyar natúrparkban

Tizennyolc település, hetvenötezer ezer ember, hetvenháromezer hektár, amit ez a már hivatalosan is működő natúrpark magába foglal – hangzott el az M1 Kék bolygó című műsorában.

A helyi emberek kezdeményezésére jött létre, de a közalapítványnak is köszönhető, amely ennek a motorja volt. A polgármesterek nélkül így se valósult volna meg, hiszen az állami természetvédelem vagy egy közalapítvány munkája fontos, de önmagában nagyon kevés. Ehhez kell a helyiek elkötelezettsége, hogy a Tápió vidékén natúrpark legyen – mondta Rácz András környezetért felelős államtitkár.

A natúrparkok egyebek mellett a vidéki térségek fejlesztésére és a helybeli lakosság megtartására születtek

A mai kor egyik kihívása nemcsak hazai, hanem európai civilizációs szinten a vidéki térségek jövőjének biztosítása. A vidéken élő emberek, főként a helyi fiatalok megtartása a nagyvárosok szívóerejével szemben. Szükség van munkalehetőségekre és jövőképre a vidéki ember számára, hogy szeressünk itt élni, térségünkben lássuk meg, képzeljük el a jövőnket, ismerhessük fel a lehetőségeinket – tette hozzá Czerván György országgyűlési képviselő.

Hazánkban jelenleg 14 natúrpark található. Az első 1995-ben alakult. A többihez hasonlóan a Tápió-vidéki natúrparkban is komoly szerephez jutnak a néphagyományok. Nagy súlyt fektetnek az ökoturizmusra, a közösségi együttműködésre és a környezettudatosabb életmód népszerűsítésére, valamint a védett természeti értékek megőrzésére. Mindez ma már fontos szakmai cél.

Elkészültünk azzal a rendelettel, ami a magyar natúrparkokról szól. A címadományozást, a működést, az összes olyan lényeges kérdést részleteiben is szabályozza, amire a natúrparkok életében szükségünk van. Mára már az ország területének 9 százalékán található natúrpark. A települések 9,5 százaléka natúrparki hálózat része – közölte Rácz András.

Azonban azt fontos leszögezni, hogy a natúrpark nem természetvédelmi szervezet, hanem térségi együttműködés annak érdekében, hogy a helyi közösségek, amelyek ismerik környezetük természeti és kulturális adottságait, megőrizzék és fenntartható módon fejlesszék azokat. A régióban a Tápió Közalapítvány már hosszú ideje végzi ezt a munkát, és

Farmos neve nem ismeretlen a természetvédelem számára, ugyanis évek óta itt működik az ország egyik legsikeresebb környezeti nevelési programja, a farmosi békamentés. Ezenkívül szép számmal található még a környéken izgalmas pusztai élőhely, szikes legelő, vizesélőhely, élettől hemzsegő nádas. Valamennyi kiemelten fontos értéke a Tápió-vidéknek.

A Nyíkrét a Tápió-vidék legnagyobb pusztaterülete

A Nyíkrét a Tápió-vidék legnagyobb pusztaterülete, ami nemcsak kaszálókból, illetve legelőkből áll, hanem nagy kiterjedésű vizes élőhelyekből és mocsarakból, amelyek a májusi nagy mennyiségű csapadéknak köszönhetően most is víz alatt állnak, és nagyon gazdag élővilággal rendelkeznek – mondta Vidra Tamás, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője .

A szarvasmarhák éppen azért vannak itt, hogy e védett érték fennmaradhasson. Békés legelésüket csupán a gulyás éles szava töri meg olykor, ha túlságosan szétszélednek.

Hogyha a gyepterületeket, amelyek az elmúlt két-háromezer év emberi hatásai eredményeképpen jöttek létre, nem legeltetjük, akkor gyakorlatilag az élővilág elszegényedik, a növényzet elgyomosodik. Azok a fajok, amelyek erre a gyepes élőhelyre jellemzőek, előbb vagy utóbb eltűnnének a területről, ezért fontos a legelő állatállománya – folytatta Vidra Tamás.

A Nyíkréttől nem messze ugyancsak különleges élőhely található. Ez a sivárnak tűnő rét a sóvirág tanösvény része.

A szikes talajú területek sós területek. A talajnak a sótartalma egy limitáló tényező. Ha a növényeket nézzük, akkor csak a sókedvelő, illetve sótűrő növények tudják ezt a magas sótartalmat elviselni, és ebből kifolyólag különleges az itteni élővilág – magyarázta Vidra Tamás.

A tájvédelmi körzet és a natúrpark legnagyobb egybefüggő területegysége

a Farmostól Jászberényig húzódó mocsaras, gyepes vidék.

A déli, délkeleti sarkában, Farmos határában található Nagynádas. Ez a Hajta mentének a régi mocsárvilágát őrizte meg valamennyire – tette hozzá Németh András, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre.

Ennek oka, hogy a mocsarat tápláló Hajta-patak szabályozása viszonylag későn történt meg, így fennmaradhatott ez az Alföldre egykoron nagyon is jellemző vizesélőhely.

Ahol a víz, ott az élet. Itt megtelepszik az az állat is, amely vízben vagy a víz szélén él, de olyan is, amely a vízben lévő nádasban költ. Ugyanakkor a fás ligeteinkben a ligetes részeket kedvelő fajok is megjelenhetnek – folytatta Németh András.

Az özönnövényektől itt is tartani kell



Füri András, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója elmondta, sok olyan problémával szembesülnek, amely nemcsak itt probléma, hanem az egész országban is. Ilyen az özönnövények terjedése például. Ebben is nagyon fontos partner lehet a natúrpark, hiszen rajta keresztül elérhetünk azokhoz a gazdálkodókhoz, azokhoz a szereplőkhöz, akik ebben szintén sokat tehetnek, hogy ezektől a fajoktól egy kicsit megtisztítsuk ezt a térséget.

A Tápió hazánk 14. natúrparki területe. A natúrparkok országos koncepciója alapján összesen még legalább hat natúrpark létrehozására lehet számítani a jövőben.