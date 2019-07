Utcabállal rajtol az EFOTT

Közel 200 fellépővel és az eddig legerősebb headliner listával indul a Velencei-tó partján július 9-én az EFOTT. A hétnapos fesztiválon a kedvenc hazai zenekarok mellett fellép Rita Ora, Gianluca Vacchi, a Scooter, a Brooklyn Bounce, Borgore és Tujamo.

Halott Pénz, Wellhello, Majka, Brains, Follow The Flow, USNK, Punnany Massif, Szabó Balázs Bandája, Anna & the Barbies, Irie Maffia, Péterfy Bori & The Love Band, ByeAlex és a Slepp:csak pár név a hosszú listáról, akik idén az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozó (EFOTT) 13 zenei helyszínén megfordulnak. Köztük van egyébként Caramel is, aki 2019-ben lép fel először a fesztiválon.

„A zenésztársaktól folyamatosan hallani, hogy az EFOTT-on milyen jó a hangulat, és milyen szuper a közönség. Mi nem számítottunk arra, hogy egyszer majd minket is felkérnek a szervezők, de nagy öröm ez számunkra. Kiemelten készülünk is rá, mind hangzásban, mind látványban igyekszünk odatenni magunkat. Talán olyan ember nincs is, aki ne ismerné az EFOTT-ot, számomra pedig a 2019-es év egyik legkülönlegesebb fellépésének ígérkezik. Egy fesztiválon szerintem többet tesznek a fiatalok is, hogy jól érezzék magukat – én pedig imádom, ha velem együtt éneklik az érzelmesebb dalokat” – árulta el az énekes, aki elmondása szerint hihetetlenül látványos műsorral készül az EFOTT-ra.

Az EFOTT a keddi nyitónapon egy zászlóparádéval és utcakarnevállal rajtol el, ekkor zenészek járják körbe a területet, és egy óriási tábortűzhöz hívják össze a találkozó résztvevői, ahol a Follow The Flow énekese, Szakács Gergő várja őket egy akusztik koncerttel.