Viharos széllel és jégesővel érkezett meg a lehűlés

Több helyen nagy a baj az országban, súlyos károkat okozott a vihar. A legnagyobb problémát a Somogy megyei Lakócsán okozta, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ott sok villanyoszlop kidőlt, több mint kétszáz háztartásban nincs áram. Nemcsak Magyarországon, hanem a környező országban is lecsapott az ítéletidő. Jégesővel érkezett a lehűlés Szlovéniába: volt ahol több centis jégtakaró borította be a tájat. Ausztriában is jég pusztított, de Olaszország északi részén is pingponglabda nagyságú jég hullott az égből. Közben Kínában és Japánban már a rengeteg eső okoz gondot. A szigetországban több helyen is földcsuszamlások voltak – közölte az M1 Híradója.