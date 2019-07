Délután változik a forgalmi rend a belvárosban

Változik a forgalmi rend délután Budapest belvárosában a Kossuth Lajos tér és a Március 15. tér közötti Budapest Pride felvonulás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Délután lezárják a Szalay utca – Falk Miksa utca – Markó utca útvonat, a Bajcsy-Zsilinszky utat a Stollár Béla utca és a Deák Ferenc tér között, az Andrássy utat a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között, a József Attila utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Lánchíd között, a Széchenyi István teret, az Eötvös teret, a Lánchidat, az Apáczai Csere János utcát az Eötvös tér és a Petőfi tér között, valamint a Petőfi teret és a Március 15. teret – tájékoztatott a BKK.

Közölték, a lezárások miatt módosul több közösségi közlekedési járat forgalmi rendje is. Hozzátették, ma kezdődik a 4-es és a 6-os villamos felújításának újabb üteme a Margit körúton, és a 3-as metróvonal felújítása is tart, ezért a BKK a 2-es és a 4-es metró használatát javasolja.

A változásokról bővebb információ és az lezárásokban érintett közösségi közlekedési járatok listája a bkk.hu honlapon érthető el.

A címlapfotó illusztráció.