Személyes adatokat tartalmazó iratok kerültek egy szemeteskonténerbe Keszthelyen

Személyes adatokat is tartalmazó, hivatalos iratok kerültek egy szemeteskonténerbe Keszthely főutcáján, egy társasház előtt. Az épületben több ügyvédi iroda is működik. A több köbméternyi akta az iratok selejtezésekor kerülhetett a szemétbe. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint súlyosan sérti az ügyfelek személyiségi jogait, hogy a személyes adataikat tartalmazó iratokat gyakorlatilag közszemlére tették – közölte az M1 Híradója.

A Keszthely főutcáján található három köbméteres tároló tele van különleges személyes adatokat is tartalmazó hivatalos irattal. Az akták nagy része a 70-es, 80-as évekből származik, de van közöttük 1999-es keltezésű is. A látvány az erre járókat is megdöbbentette.



A ház, ami előtt a konténer áll, korábban a Keszthelyi Ügyvédi Munkaközösség épülete volt. Ma is több ügyvédi iroda működik itt. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke szerint az ügyvédi törvény pontosan szabályozza, hogy mikor és hogyan lehet selejtezni az iratokat. Bánáti János azt mondta, ha ezek a papírok egy ügyvédi irodából kerültek ki, annak súlyos következményei lehetnek.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint az iratok különleges személyes adatokat, például büntetett előélettel, illetve egészségi állapottal kapcsolatos információkat is tartalmazhatnak. Ilyeneket pedig senki nem hozhat nyilvánosságra az érintettek beleegyezése nélkül.

Az adatvédelmi hatóság jelenleg vizsgálja, hogy indít-e eljárást az ügyben, illetve az adatkezelő részéről megállapítható-e bűncselekmény elkövetése.

A címlapfotó illusztráció.