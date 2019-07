Már lehet igényelni a családtámogatásokat

Hétfőtől a használt lakások esetében is igényelhető a csok mellé a kamattámogatott hitel. Ennek felső határa két gyermek esetén 10, három gyermek esetén pedig 15 millió forint, és már azok is igénybe vehetik, akik még gyermektelenek, de nyilatkoznak arról, hogy vállalnak gyermeket – hangzott el hétfőn az M1 Szemtől szembe című műsorában.

A kép illusztráció (Fotó/MTI/Komka Péter)

Az OTP felméréséből az derül, hogy a válaszadók 80 százaléka a jövőjét saját ingatlanban képzeli el. Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője szerint ez nem meglepő adat, hiszen tíz emberből nyolc-kilenc most is saját ingatlanban él, a felmérés inkább arra világít rá, hogy a fiatalok továbbra is ezt a tendenciát szeretnék követni.

A támogatások köre bővült

A 2019. július 1-jétől beálló változások azért kedvezőek a két- vagy háromgyermekes fiatal családoknak, mert most már használt lakásra is kamattámogatott hitelt lehet majd felvenni. A gyermektelen pároknak pedig a babaváró hitel nyújthat nagy segítséget, amely egy szabad felhasználású hitel. Rengeteg olyan fiatal támaszkodhat erre, akinek anyagi nehézségei miatt egyébként

nem lenne lehetősége megteremteni az önerőt egy másik, akár piaci, akár csok-hitelhez.



Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása

A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is július 1-jén lép életbe, a három- vagy több gyermekes családok legalább 7 üléses új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint (de legfeljebb a vételár 50 százalékának megfelelő) támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstártól.

Várkonyi Gábor autóipari szakújságíró elmondta, amikor kiderült a hitelkedvezmény, az autószalonok látogatottsága hirtelen megnőtt. A családok főként a hétszemélyes autókban gondolkodnak, amelyek nem olcsók.

Vannak azonban olyan típusok, amelyek megvásárlásához csak kevés önerőre van szükség. Ezek akár 8-10 évig is használhatók. Az akció három évig tart, ez azt jelenti, hogy sokan részt tudnak benne majd venni, ráadásul ez

a hitel is elérhető azok számára, akiknek még nincs gyermekük

– tette hozzá Várkonyi.

A lakásvásárlási támogatások befolyásolhatják az albérlet piacát?

Balogh László szerint a családtámogatási program bevezetése azt eredményezheti, hogy többen vesznek majd lakást, azonban ez még nem jelenti azt – főleg a fővárosban –, hogy az albérletárak csökkennek. Rengetegen költöznek Budapestre vidékről a jobb munkalehetőség és a magasabb fizetés reményében, a lakhatásukat pedig albérlettel tudják megoldani.

Emellett a diákok, akik tanulmányaikat a fővárosi egyetemeken vagy főiskolákon szeretnék folytatni, szintén albérletet vesznek ki. A magas kereslet miatt úgynevezett kiadói piac van, ezért nagy változásoknak kellene bekövetkezniük ahhoz, hogy kínálati piac alakuljon ki.