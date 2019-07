Hétfőn volt a nyár eddigi legmelegebb napja, többfelé is 36–37 Celsius fokot mértek árnyékban. Tiszaalpár nyerte a napi versenyt 37,5 Celsius fokkal. A Dunántúlon keddtől, keleten pedig szerdától enyhül a hőség. Úgy tűnik, legalább egy hétig nem nem lesz újabb hőhullám – közölte az M1 Híradója.

Rekkenő hőség uralkodott hétfőn Budapesten is. A tűző napot az elszánt turisták sem bírták elviselni megfelelő árnyékolás nélkül. Sokan fagyival vagy vízzel hűtötték magukat.



Délelőtt tizenegy óra után Esztergomban is csak a fák vagy a párakapu alatt lehetett látni embereket. Sopronban vizet osztottak a pályaudvaron, hiszen a forróságban gyorsan ki lehet száradni. A szerencsésebbek vízparton töltötték a napot. A Balatonnál is rengeteg család hűsölt, a nagyon magas UV-sugárzás ellen azonban ők is mindent megtettek.

Az előrejelzések szerint az extrém hőségnek egy kedden az országba érkező, frissítő hidegfront vet véget. A hét további részében a maximum nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul majd.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn honlapján azt közölte, az 1901 óta vezetett mérések alapján 2019 júniusa a legmelegebb lett. Az előző magas értéket, a 2003-as júniusi átlagot 0,32 Celsius-fokkal múlja felül az idei. Az 1981–2010-es időszak júniusi átlagánál (19,04 Celsius-fok) pedig 3,6 Celsius-fokkal magasabb az idei júniusi átlaghőmérséklet.