Hámos László külhoni magyar jogvédőre emlékeztek a Parlamentben

A közelmúltban elhunyt Hámos László, külhoni magyar jogvédőre emlékeztek hétfőn a Parlamentben.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Hungarian Human Rights Foundation, az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány szervezésében tartott megemlékezésen kiemelte: Hámos László történelemalakító ember volt. Nem erős hangja, nem befolyása folytán lett az, hanem azáltal, hogy tette a dolgát ott, ahová a Mindenható helyezte – fogalmazott az államtitkár.

Rámutatott: idén, amikor hazánk szabaddá válásának harmincadik évfordulóját ünnepeljük, akkor fontos, hogy azokról is beszéljünk, akik mindezt a vasfüggöny másik oldalán harcolva előkészítették, akik hittek a független Magyarország megteremtésében. Hámos László egy volt ezek között, ő azonban nemcsak a magyar szabadság élharcosa volt, hanem azon kevesek egyike, akik a szétszakítottság évtizedeiben is egyben tartották a nemzetet. Akik hitték és vallották, hogy a magyarság tagjai téren és időn, határokon és óceánokon át összetartoznak, mert „minden magyar felelős minden magyarért”. A nemzetegyesítés nagy művét most az ő és harcostársai által lerakott alapokra építik tovább – tette hozzá a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke rámutatott: a rendszerváltozás folyamatának a külhoni magyarság ügye meghatározó, ha nem a legmeghatározóbb katalizátora volt. A 70-es, 80-as évek külhoni magyarságának története és magyarországi leképeződése nem írható le Hámos László, és a Magyar Emberi Jogok Alapítvány nélkül.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke arról beszélt, hogy Hámos László egész életét a magyar nemzet ügyének önzetlen szolgálatára tette fel. A külföldi magyar jogvédelem egyik legnagyobb harcosa volt. Illesse elismerés, amit a magyar nemzet, Erdély és határon túli magyarság szolgálatában végzett – fogalmazott.

Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke kiemelte a felvidéki magyar oktatás megmentése érdekében végzett tevékenységét, mint mondta, az általa vezetett alapítvány és kapcsolatrendszere nélkülözhetetlenné vált. Hámos Lászlót eszményi Kárpát-medencei emberként jellemezte, aki egyaránt otthon érezte magát, nem csak New Yorkban, hanem Budapesten, Kassán és Kolozsvárott is, olyan ember volt, akiből többre lenne szükség.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke azt mondta, Hámos László folyamatosan tett azért, hogy a mércének tekinthető értékek helyükre kerüljenek. Soha nem magát tolta előtérbe, hanem az ügyet, amiért dolgoztak – hangsúlyozta. Igazi paradigmaváltó volt, aki ott keresett kisebbségi jogvédelmet, ahol magát a jog sérelmét sem ismerték el.

Józsa László, a Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében azt mondta, Hámos Lászlótól csak tanulhattak, többek között azt, hogy nem lehet mással foglalkozni, mint a jövő építésével.

Hámos László, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) alapítója hosszan tartó súlyos betegség után 2019. április 16-án New Yorkban hunyt el 68 éves korában.

Hámos László – aki Párizsban született erdélyi és felvidéki magyar szülők gyermekeként – az Egyesült Államokban nőtt fel és a magyar diaszpóra egyik befolyásos vezetője volt.

Kivált a magyarországi rendszerváltoztatás óta tevékenykedett aktívan a határokon kívül élő erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarok jogainak védelme érdekében. 1990-ben ő szervezte meg Tőkés László királyhágómelléki református püspök első amerikai körútját, majd ezt követően aktívan részt vett határon túli magyar személyiségek, illetve szervezetek washingtoni látogatásainak megszervezésében.

A megemlékezésen részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.