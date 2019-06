PM-államtitkár: A gazdaság jó teljesítményének köszönhetően emelkednek a bérek is

A magyar gazdaság egésze jól teljesít, alapvetően ennek köszönhető, hogy emelkednek a bérek is – hangsúlyozta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken az M1-en a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira reagálva.

A KSH pénteken tette közzé, hogy áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 371 100 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 381 700 forint volt, ami 9,0, illetve 7,9 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 246 800 forint, a kedvezményeket is figyelembe véve 254 300 forint volt, 9,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az év első négy hónapjában a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyformán 10,4 százalékkal, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset pedig 10,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.



A PM államtitkára kiemelte, hogy a versenyszférában 11,4 százalékkal növekedtek a bérek az év első négy hónapjában, nagyobb mértékben, mint a közszférában.

Bodó Sándor elmondta, a kormányzati intézkedések komoly szerepet játszanak a gazdaság élénkítésében. Példaként a szociális hozzájárulási adó július elsejétől érvényes csökkenését említette, ami bérfejlesztésre is lehetőséget biztosít a munkaadóknak.

Az államtitkár kitért arra, hogy a bérek minden ágazatban nőttek áprilisban, jócskán az átlag felett teljesített a turizmus, a vendéglátás, az építőipar, valamint egyes gépipari területek.

A kilátásokról szólva Bodó Sándor úgy fogalmazott, a családokat segítő intézkedések az építőiparban komoly lehetőségeket teremtenek. A megfelelő adókedvezményekre, a munkaadók és a munkavállalók által megkötött tartós megállapodásokra a következő időszakban is lehet építeni. Az ország különböző részein eltérő mértékben ugyan, de jelentős igény van szakképzett munkaerőre, és ez is láthatóan emeli a béreket. A versenyképes bérek miatt is egyre többen térnek vissza külföldről a magyar munkaerőpiacra – emelte ki az államtitkár.

A címlapfotó illusztráció.