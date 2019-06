Orbán Balázs: Magyarország az illegális migrációban az ausztrál modellt követi

A határok megvédése és az illegális migráció elleni küzdelem a nyugati civilizáció sorskérdései a 21. században, Magyarország pedig követendő példaként tekint Ausztráliára az illegális bevándorlással kapcsolatos intézkedések terén – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, aki ausztráliai látogatása során nyilatkozott telefonon az MTI-nek pénteken.

Orbán Balázs elmondta, valamennyi tárgyaláson egyetértettek abban, hogy Magyarország és Ausztrália sok tekintetben hasonlóan látja a világot, egyebek közt azokat a kihívásokat is, amelyek jelenleg a nyugati világot sújtják, elsősorban az illegális bevándorlást.

„Magyarországon modellként tekintünk Ausztráliának az illegális migráció terén elért eredményeire” – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, hogy e téren 2015-től a magyar kormány is ezeket a megközelítési módokat igyekezett alkalmazni.

„Minden kormánynak elsősorban a saját állampolgárai érdekét kell néznie, annak érdekében kell cselekednie, és a határokat szigorú kontroll alá kell helyeznie” – tette hozzá Orbán Balázs.

Elmondta, hogy az ausztrál kormánynak az illegális bevándorlás visszaszorítására hozott intézkedései következtében az elmúlt években az országba illegálisan, tengeri úton érkezők száma gyakorlatilag nullára esett vissza, az ausztrál hatóságok pedig sikerrel számolták fel az embercsempész bandákat is.

Orbán Balázs kifejtette, hogy Ausztrália hatóságai visszafordítanak minden csónakot, amely illegális úton közelíti meg a partjait, az embereket pedig külső táborokba viszik, távol a kontinensnyi országtól.

Az államtitkár továbbá találkozott Tony Abbott-tal is, akinek 2013-tól 2015-ig tartó miniszterelnöksége idején vezette be az ország az illegális migrációra vonatkozó intézkedéseket. Orbán Balázs látogatására nem sokkal az után került sor, hogy a májusi ausztrál parlamenti választásokat a hatalmon levő, jelenleg Scott Morrison vezette kormányzó konzervatív pártszövetség nyerte, amelyből Abbott is érkezett.

Canberrán kívül az államtitkár ellátogatott Sidney-be is, ahol kormánytisztviselőkkel, politikusokkal, illetve a kutatói és egyetemi szféra képviselőivel találkozott, majd előadást tartott Magyarországról és a közép-európai térségről a University of New South Wales (UNSW) egyetemen, továbbá felkereste a helyi magyar közösséget is. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a magyar diaszpóra nagy megbecsülésnek örvend Ausztráliában, és Budapest sem feledkezik meg az itt élő magyarokról.

Az államtitkár leszögezte, hogy Magyarország és Ausztrália között hagyományosan nagyon szoros kapcsolatok vannak, a többi közt gazdasági téren is.

A címlapfotó illusztráció.