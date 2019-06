Hatalmas pusztítást végzett a vihar

Háborús zónára hasonlít a Nyírség több települése a csütörtöki viharok után. Tető nélküli házakat, kidőlt fákat, kettétört villanyoszlopokat, megrongált kocsikat látni mindenfelé. Csak Szabolcsban nagyjából 2000 helyen okoztak károkat a szupercellákhoz kapcsolódó légzuhatagok. A helyiek a katasztrófavédelem segítségével egész nap mentették, ami még menthető. Az utakat felszabadították, a vonatok közlekednek már. De több ezer családnál még mindig nincs áram – közölte az M1 Híradója.

Tető nélküli házak, kidőlt fák, leszakadt vezetékek mindenfelé: romokban hever Nyírmada a csütörtöki vihar után. Hatalmas erővel csapott le a településre, a szél vitt mindent, amit meg tudott mozdítani. Az épületekről leverte a cserepeket és több méteres aluminiumlemezeket rakott odébb.

A bemutatott felvételeken fóliázták a házakat, mentették, amit lehet. A tűzoltók egy napja megállás nélkül dolgoznak. És bőven van még teendő, több mint ezer ingatlan ronglódott meg.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/PAP/Wojciech Jargilo)

A katasztrófavédelem operatív központot állított fel a Városházán és onnan irányítja a helyreállítási munkálatokat. Kritikus a helyzet, nincs áram sem, aggregátorral próbálják termelni.

Néhány kilométerre arrébb, Pusztadoboson sem jobb a helyzet. Itt is

fák és hatalmas lemezdarabok boritják az udvarokat.

Otthonok váltak lakhatatlanná. A fél tető eltűnt erről a házról, több millió forint a kár. A településen alig van olyan épület, ami nem rongálódott meg. A helyreállítás elkezdődött, de hetekig eltarthat.

Hasonló látványt nyújt Jármi is. A temetőben gyökerestül dőltek ki a fák, az utakra pedig villanyoszlopok borultak, ezért itt sem volt áram még csütörtök délután. És hasonlóan a többi településhez, rengeteg házról vitte le a tetőt itt is a szél. A kutyamenhely keneleit felborította, 200 állatot kellett kimenteni. A helyiek szerint még hasonló viharra sem volt példa soha.

Az érkező vihart többen videóra vették. Kisvárda egyik pillanatról a másikra sötétedett el. A Híradóban látható felvételen az látszik, ahogy az orkán erejű szél letarolja a strandot. A kijáratot teljesen beborították a letört faágak.

Nem kímélte a vihar az északkeleti országrészt

A Híradó felvételein darabokra fűrészelik a viharban kidőlt fákat a Hajdú-Bihar megyei Létavértesen. Gyökerestül csavart ki többet a szél, kerítésekre, házakra és parkoló autókra dőltek rá, csak a szerencsén múlott, hogy senki nem sérült meg. Még csütörtök délután is sok helyen zajlott a romok eltakarítása.



Fakidőlések okoztak károkat Borsodban is. Bodrogkisfaludon

beszakadt egy ház teteje, amikor rázuhant egy többméteres fenyő.

A tulajdonos nagyon megijedt. Egyelőre még nem tudja, miből fogja helyreállítani otthonát.

Összesen 70 épületben keletkezett kisebb-nagyobb kár, de mostanra mindegyik lakható. A kidőlt fák vezetékeket szakítottak le Borsodban is, ezért több helyen teljesen új hálózatot kell kiépíteni. Az áramszolgáltató szakemberei egy napja megállás nélkül dolgoznak az ország északkeleti felében. A csütörtöki vihar összesen 70 településen okozott problémát.

Orkán erejű, 100 km/ h fölötti szél fújt csütörtökön több helyen. Sárospatakon volt a legerősebb, ott 126 km/órás lökéseket mértek. Szupercellák alakultak ki légzuhatagokkal, az okozott hatalmas károkat.

A mostanihoz hasonló pusztítást hagyott maga után két éve is egy vihar Borosdban. Szinte napra pontosan ugyanígy, június végén csapott le Megyaszóra. Akkor is több száz ház rongálódott meg és napokig nem volt áram a térségben.

Szélsőségesen szeszélyes időjárást hozott június

A hűvös május után szinte átmenet nélkül érkezett a kánikula idén Magyarországra. A pünkösdi hosszú hétvégén országszerte 30 foknál is melegebb volt napközben. A hőség elől sokan a Balatonhoz és a Velencei tóhoz menekültek. Megteltek a hotelek és a kempingek is. A következő napokban tovább fokozódott a hőség. Sora dőltek meg a melegrekordok.

A fővárosban évszázados melegrekord dőlt meg.

37 fokkal tetőzött a nyár első hőhulláma. Az egy hétig tartó szinte elviselhetetlen forróságot heves viharok váltották fel.

Évszázados melegrekordok dőltek meg a fővárosban (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az utóbbi évek egyik legdurvább magyarországi villámáradását vették videóra akkor a Bükkben. Nagyvisnyón bő egy héttel ezelőtt úgy néztek ki az utcák, mint a legvadabb hegyi folyók: a lezúduló víz kocsikat rakott arrébb, feltörte az utat, megrongálta a házakat.

Szolnokon is életveszélyes helyzetet teremtett egy felhőszakadás: több autó elakadt egy aluljáróban, olyan gyorsan nőtt a vízszint, hogy az utasok a kocsik tetejére menekültek.

Egymást érték a zivatarok az országban. A villámárvizek folyóként hömpölyögtek az utcákon. A Híradó nézőinek döbbenetes felvételek küldtek a pusztításról. A víz ugyanis a lakóházakat sem kímélte. Mindent vitt, ami az útjába került.

A hétvégén Borsod megyében volt olyan település, amit megközelíteni sem lehetett a víztől, de Baranya és Heves megyében a legnagyobb a kár. Egerszóláton mindent elöntött az ár, a emberek térdig gázoltak benne az utcán. Kátolyon több ház meggyengült, a lakókat nem is engedték vissza otthonaikba. Többen kétségbeesetten nyilatkoztak a Híradónak.

A villámárvizek mellett új csapadékrekord is született, a havi átlag több mint kétszerese, 154,9 milliméter eső esett egyetlen nap alatt a heves megyei Terpesen.

Az M1 meteorológusa azt mondta:

a következő hetekben is marad a szélsőséges időjárás.

A júniusi viharok miatt eddig 16 ezer bejelentés érkezett a biztosítókhoz. A legtöbb épületekkel volt kapcsolatos, de sokak autóját is tönkre tette a víz. A legfrisebb jelentés szerint a károk meghaladják a másfél milliárd forintot, de ebben még a nincsenek benne a csütörtöki felhőszakádás pusztításai. Sokan most szembesülnek azzal, hogy a biztosításuk nem is fedezi a vihar okozta veszteségeket. Magyarországon minden 4. lakáson nincs is biztosítás.

Franciaországban kis híján 46 fokot mértek

Pénteken megdőlt az abszolút melegrekord Franciaországban. Gallargues-le-Montueux városában 45,9 fokot mértek. Négy déli megyében már csütörtök óta a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben. Az ország nagy részére pedig a második legmagasabb, narancs riasztást adták ki.

Franciaországban kis híján 46 fokot mértek (Fotó: EPA/Francia Meteorológiai Szolgálat)

Az osztrálytermek és az iskolaudvarok is kongtak az ürességtől a hét utolsó tanítási napján. Franciaország déli részén

pénteken négyezer intézmény maradt zárva a rendkívüli hőség miatt.

A francia hatóságok napok óta arra figyelmeztetik az embereket, hogy ez az extrém hőség most minden korosztály száma veszélyes, sőt akár halálos is lehet. Párizsban a Szajna partján mégis többen voltak, aki futottak és kerékpároztak napközben.

Spanyolországban 8 tartományban van vörös riasztás a hőség miatt. Mindeközben Katalóniában 20 éve nem látottt erdőtűz pusztít. Több száz tűzoltó küzd a lángokkal. Már 5500 hektáron ég a növényzet. Eddig több mint 50 embernek kelett elhagynia az otthonát. Helikopterekkel és repülőgépekkel is oltják a tüzet. A lángok azonban a nagy hőség és az erős szél miatt rendkívül gyorsan terjednek.

Olaszországban sok helyen 10-12 fokkal van melegebb az ilyenkor megszokottnál. Rómában és több másik nagyvárosban is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A Colosseumnál két mentőautó áll folyamatos készenlétben.

A mostani hőhullámot egy Afrika felől érkező front hozta Európába. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek az ehhez hasonló extrém kánikulák a kontinensen. Az előrejelzések szerint júliusban és augusztusban még a mostaninál is melegebb lehet Európában.

A címlapfotó illusztráció.