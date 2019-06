Pusztító viharokkal csapott le a hidegfront

Ismét ítéletidővel jött a felfrissülés. Viharokkal, felhőszakadással, jégesővel és orkán erejű széllel érkezett meg a hidegfront a keleti, majd a nyugati országrészbe. Szabolcsban, Zemplénben és Hajdú-Bihar megyében autókra, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek a fák. Több ház tetőszerkezetében is kárt tett a vihar. A tűzoltóságot ezer helyszínre risztották. Hatalmas a pusztítás. A biztosítók összesítése szerint egyébként júniusban másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok. Közben napról napra fokozódik a hőség Európában. Németországban megdőlt a több mint hetven éve regisztrált júniusi melegrekord, a német-lengyel határnál 38,6 fokot mértek. – közölte az M1 Híradója.

Kora délután hirtelen elsötétedett az ég Kisvárda felett. Percekkel később, ahogy egy nézői felvételen is látszik, ritka erős vihar tarolta le a strandot. A Híradóban bemutatott büfé dolgozói próbálták menteni amit lehetett, de a szél az esővel együtt hatalmas pusztítást végzett. Székek és virágcsepek hevertek a percekkel előtte még napos strand járdáján. A kijáratot teljesen beborították a letört faágak.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A városban kidőlt fenyőfák hevertek egymás mellett. De ez csak a pusztítás kisebbik része. Az egyik általános iskola tetejét több mint 30 méter hosszan tépte fel a vihar. Az iskola előtti park szinte teljesen megsemmisült.

Nem sokkal fél három után Nyíregyházát is elérte a hidegfront.

Cseresznye nagyságú jégeső esett.

Volt, aki ki sem tudott szállni az autójából a heves zivatar miatt. A város központjában rövid idő alatt olyan sok eső esett, hogy pillanatok alatt egybefüggő vízfelületté változott több utca is. A kocsik szinte tengelyig elmerültek.

Gyökerestől csavarta ki a szél a fákat

Mátészalka sem úszta meg károk nélkül a vihart. Megbontott tetőket és kerítéseket, letarolt udvarokat hagyott maga után a zivatar. A hatalmas fenyők sem állták ki az orkán erejű szelet. Többet is gyökerestől csavart ki. Volt olyan, amelyik kapuk előtt dőlt ki, így a kijárást is elzárta a bent tartózkodók elől.

Ajak határában a 4-es számú főúton még a gépjárművek sem voltak biztoságban.

Egy kamiont szó szerint feldöntött az orkán erejű szél.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint ezerszer riasztották a katasztrófavédőket.



Hajdú-Bihar megyében is volt munkájuk bőven a szakembereknek. Létavértesen

egy 15 méter magas fát csavart ki a szél,

ami három autót temetett maga alá. Szerencsére az autókban nem tartózkodott senki, így személyi sérülés információink szerint nem történt. A város temploma is megsérült. A torony tetején elhelyezett kereszt letört. Csak ebben a városban 11 helyszínre hívták ki a katasztrófavédőket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bodrogkeresztúron több ház tetejét szinte teljesen letépte a vihar és vezetékeket szaggatott le. A zivatar erejét jól mutatja a Híradóban bemutatott kettétört fa. Az egészséges fatörzs szinte száljaira hasadt. Az emberek megdöbbenve álltak és nézték az utcán a pár perces pusztítás nyomait. Aki tehette, már nekikezdett a romok és törmelékek eltakarításának, hogy fel tudja mérni, milyen kárt tett a mai pár perces vihar.

A júniusi szeszélyes időjárás miatt több mint 16 ezer bejelentés érkezett eddig a biztosítókhoz. A legfrissebb jelentésük szerint a károk meghaladják a másfél milliárd forintot. Ebben a becslésben a mostani károk még nem szerepelnek.

Napról napra fokozódik a hőség Európában

A konflislovaknak is melegük van Bécsben. Slaggal hűsítik őket, és a turistákat is – közölte felvételein a Híradó.

Ha eléri a hőmérséklet a 35 fokot akkor haza kell mennük. A lovak ugyan bírnák a nagyobb meleget is, kiváló a hőháztartásuk, de ez a szabály – mondta egy kocsis. Az osztrák fővárosban több ponton ivóvíztöltő állomásokat állítottak fel, ahol mindenki ingyen feltöltheti a kiürült palackjait. Ausztriában az elmúlt napokban a legmelegebb a nyugati országrészben fekvő Imstben volt, ahol 37 és fél fokot mértek,

ilyenre az elmúlt 5 évben nem volt példa.

Gyerekek játszanak önfeledten egy szökőkútban a legnagyobb német tartomány, Bajorország fővárosában. A nagy hőségben sokan keresik a lehetőséget a felfrissülésre. Németországban napok óta tart a hőség: szerdán több, mint 70 éves melegrekord dőlt meg: a lengyel határ közelében 38,6 Celsius fokot mértek.

Sokan kiélvezik a hirtelen jött meleget – hiszen az ország északi részén eddig ritka volt a júniusi strandidő. A német vöröskereszt ugyanakkor a vszélyekre figyelmeztet. Ilyenkor főként az idősebbek és a gyerekek vannak veszélyben és főként a közvetlen napsütés okozhat gondot. Ez napszúráshoz, esetleg hőgutához vezethet – mondta a szervezet egyik munkatársa.

Szinte minden országban gondot okoz a hőség

Nagy a hőség a francia fővárosban is. Ilyenkor nem csak az amúgy is kedvelt Trocadero szökőkútja köré gyűlnek az emberek. Sokan a vízbe is bemennek: a gyerekek pedig a majdnem combig érő vízben még úszkálnak is.

Ausztráliából jöttünk, ahol most tél van. De hozzá lehet szokni ehhez a 33-34 fokhoz, nálunk nyáron ugyanis 38-45 fok szokott lenni. Az egyetlen gond, hogy a szállásunk nem légkondicionált. Egyébként minden más rendben van – mondta egy turista.

Torinóban 37 fokot mértek (Fotó: EPA/Alessandro Di Marco)

A hőhullám kitart Olaszországban is – az ország legnagyobb részén a hőmérséklet elérheti a 37-40 fokot is.

Az ibériai félszigeten

még a nagy meleghez szokott spanyolok is meggondolják, hogy a kávéjukat a szabadban fogyasszák-e el.

Az előrejelzések szerint ugyanis a hőmérséklet a napokban 40 fok fölé emelkedhet, de egyes városokban akár 44 fokot is mérhetnek a hétvégén.

Az emberek nem akarnak a teraszoon ülni a 38-40 fokos melegben. Benn megy a légkondi, de a teraszra ilyenkor az eredeti forgalom egynegyede ül le – mondta egy pincér.

A forró, száraz időben újra felütötték a fejüket az erdőtüzek is. Tarragona környékén már 30 embert evakuáltak, a rendőrség lezárta az ide vezető utakat. Katalóniában az elmúlt 20 évben nem volt ekkora erdőtűz, mint most. Becslések szerint 20 ezer hektárnyi erdő biztosan elég most.

A félsziget nyugati részét viszont elkerülte a nagy hőség. Az északra fekvő Porto környéki strandokon a vízben inkább csak szörfösöket látni, a nap is alig süt ki. Egyelőre még nem várható melegedés, a nyáron szokatlanul alacsony, 20 fok körüli hőmérséklet még napokig eltarthat.

A külföldön élő magyarok is megszenvedik a hőséget

Párizs belvárosában napok óta tart kánikula. Csütörtökön is annyira meleg volt, hogy az emberek ruhástól mentek be a szőkőkutakba – a Híradóban közölt felvételeket a Louvre-nál készítette egy kint élő magyar. Az Eiffel toronynál is videózott. Ott a környék egy nagy strandra hasonlított napközben. A szökőkút szinte megtelt emberekkel.

Madridban is tombolt a hőség (Fotó: EPA/Juan Carlos Hidalgo)

Egy Párizsban élő magyar festő arról beszélt Híradónak, hogy

aki teheti, légkondicionált helyre húzódik be a sivatagi hőség elől.

A munkások csak a kora reggeli órákban dolgoznak, és sokan hamarabb hazamennek a munkahelyükről.

Németországban, Heilbronn-ban is megteltek a strandok és a fagyiból is bőven fogyott. A Híradó egyik nézője felvette, hogy a szobájában csukott ablakok és lehúzott rendőny mellett 29 fokot mutat a hőmérője, közben a kinti levegő 44 és fél fokos volt.

Elmondta azt is, hogy az iskolákban délután szabadidőt kapnak a gyerekek a hőség miatt, több helyen pedig sebességkorlátozást vezettek be.

Krakkó belvárosában is készültek felvételek. A kánikula miatt szinte kiürültek az utcák.

Európa nagyvárosaiban több helyen is megdőlt a megrekord. A Híradónak nyilatkozó magyarok arról is beszéltek: a rendkívüli kánikula szinte elviselhetetlen, hiszen néhol még az esti órákban is 36-38 fokot mutatnak a hőmérők, így éjszaka sem tudják lehűteni lakásaikat.

