Csütörtökön éri el csúcsát a kánikula – akár 37 Celsius fok is lehet

Tombol a hőség hazánkban. Szerdán a fővárosban volt a legmelegebb, az állatkertben 35,9 Celsius fokot mértek. Mindössze két tizeden múlt, hogy nem dőlt meg a melegrekord. Holnap éri el csúcsát a kánikula, még melegebb, akár 37 fok is lehet. De napról napra fokozódik a hőség Európa más országaiban is. Németországban szerdán szintén megdőlt a több mint hetven éve regisztrált júniusi melegrekord, a német-lengyel határnál 38,6 fokot mértek – számolt be az M1 Híradója.

Kisgyerekek egy szökőkútnál az egri Dobó István téren (Fotó: MTI/Komka Péter)

Tata belvárosában nemcsak az emberek, de még a madarak is kihasználták a kihelyezett párakapukat. Sokan bevált praktikákkal készültek a nagy melegre. A megkérdezettek közül volt, aki azt mondta, szellős öltözékkel és sok folyadékfogyasztással próbálja túlélni a nagy meleget, de volt, aki azt mondta, hogy a borsos-citromos limonádé segít a nagy melegben. A városban már reggel is

több helyen 30 Celsius fok feletti volt a hőmérséklet.

A nagy meleg miatt sokan töltötték idejüket vízparton. A strandolók többsége a Velencei-tó partján ebédelt. A hűsítő italok mellett idén is a lángos és a hal a slágertermék.

A soproni VOLT fesztiválon – természetes víz híján – vízipisztollyal hűtötték le egymást a melegben. Volt, aki törölközővel védte a fejét a naptól, de aki tehette, a fák vagy napvitorlák alatt húzta meg magát.

Különösen figyelni kell a csecsemőkre és az idősekre

A kicsiket csak reggel vagy este, jól szellőző babakocsival vigyük ki levegőzni – erre hívta fel a figyelmet Lázár Csilla, a békéscsabai kórház gyermekgyógyásza. A babáknál emellett fokozottan kell ügyelni a folyamatos hidratálásra. Az anyatej ilyenkor is elég, de vizet is kaphatnak – fűzte hozzá. Felhívta a figyelmet arra, ha a gyermek pelenkája többször száraz, illetve a nyelve is az, arra utal, hogy a folyadékbevitel nem elégséges, ezért mindenképp segítséget kell hívni.



A hőségben különösen oda kell figyelni az idősekre is, az egyik esztergomi bentlakásos szociális otthonban folyamatosan hűs vizet és limonádét isznak az idősek. Vizes törölközőket is kapnak, naponta többször van fürdetés és a szobákat is hűtik.

A gyakori hőhullámok még az

egészséges szervezetet is megterhelik.

Pintér Ferenc meteogyógyász szerint a vízfogyasztás mellett az is fontos, hogy az emberek pluszban ne terheljék a szervezetüket. E mellett érdemes figyelni az előrejelzéseket is.

A hőségben országszerte több helyen osztottak vizet napközben. Több önkormányzat pedig már közzétette honlapján a légkondicionált épületek listáját, ahová bárki behúzódhat a meleg elől.

Fokozódik a hőség Európa más országaiban is

Rómában is nagy a hőség, Ferenc pápa audienciáját az idősek és a betegek a Vatikán egyik belső csarnokából követhették, de ezrek gyűltek össze a Szent Péter téren is, hogy meghallgassák a pápa szerdai audiencáját. Voltak akik legyezővel hűsítették magukat, mások kalappal és esernyővel védekeztek a nap sugarai ellen.

Rómában már délelőtt 31 Celsius fokra szökött a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések szerint, a következő napokban ennél is melegebbre kell készülniük a helyieknek.

Németország egyes részein már délben jóval meghaladta a 30 fokot a hőmérséklet.

Meg is dőlt a több mint 70 éves melegrekord.

A lengyel határ közelében 38,6 Celsius fokot mértek. Frankfurtban a fák alatt és szökőkutak közelében kerestek menedéket az emberek a forróságban. Hétvégén több helyen 38 Celsius fok közelében tetőzhet a meleg.



Különösen a szabadban dolgozókat viseli meg a hőség, feletteseik azonban különös figyelmet fordítanak a dolgozókra ebben az időben.

Jégkrémet kaptak a fizikai munkások Belgiumban

Belgiumban is hasonló engedményeket tettek a fizikai munkásoknak. Aalstban jégkrémet kapnak munka közben az útépítésen dolgozók, és az átlagosnál több vízszünetet tarthatnak. Műszakjuk pedig korábban kezdődik és még a délutáni forróság előtt véget ér.

Egy pár hűsöl a párizsi Trocadéro tér szökőkútjában (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

A belga hatóságok riasztást adtak ki, miután kedden több nagyvárosban is 35 Celsius fokot mértek árnyékban. Kiürültek az éttermek rendszerint zsúfolt teraszai is. Még a Brüsszel központjában lévő vendéglátóhelyeken is a megszokottnál jóval kevesebben ültek a szabadban. Sok helyen ventilátorral igyekeznek elviselhetővé tenni a kinti a meleget a vendégeknek. A legtöbben megpróbálják vízközelben tölteni a napot, vagy valamilyen hűvös helyre húzódni.

Hőhullámra figyelmeztetnek Franciaországban is.

Napok óta folyamatos a készültség a forróság miatt. A kórházak megerősített ügyelettel dolgoznak, az állami intézmények többségében alkalmi hűsölőket nyitottak. 2003-ban mintegy 15 ezer ember vesztette életét az augusztusi hőhullám idején, a francia rádiók és tévéadók most folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a szükséges óvintézkedésekről.

Az eddigiek mellett szerdán környezetvédelmi intézkedéseket is bevezettek a hatóságok, a melegben ugyanis a légszennyezettség is rendkívül magas volt. Párizsban ezért a nagy mennyiségű szennyezőanyagot kibocsátó autókat kitiltották az utcákról.